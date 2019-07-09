Общество

Под колесами бульдозера: Политики и эксперты высказались об уничтожении «санкционки» на границе Псковской области

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дневной дозор», вышедшей на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове 10 июля. На этот раз ведущая программы Любовь Кузнецова пытается разобраться, как следовало бы поступать с импортируемой пищей, которая попала под санкции, и почему.

Пять лет назад западные страны ввели против России первые санкции, как реакцию на ситуацию с Крымом. Явью нашей жизни стало продуктовое эмбарго: запрет на определенные продукты питания из-за рубежа. Санкционные продукты наравне с промтоварами, овощами и фруктами, рыбными и мясными изделиями, остановленными на границе без соответствующих документов, идут под колеса бульдозеров или любым иным способом подлежат уничтожению. Согласно указу президента, о таких действиях почти ежедневно сообщают различные СМИ. Однако известна статистика: по официальным данным, в нашей стране 20 миллионов человек живут за чертой бедности. Хотя неправительственные статагентства дают и цифру до 35 миллионов.

Периодически в обществе возникают споры. Одни вопрошают: «Зачем уничтожать продукты и промтовары, когда им были бы рады нуждающиеся? Нужно просто создать систему их распределения через органы соцзащиты или профильные некоммерческие организации». Другие утверждают, что все не так просто: как определить, что те самые продукты, одежда или промтовары соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, ГОСТам, СНИПам и хотя бы не опасны для людей? Оказывать гуманитарную помощь нужно, когда полностью уверен, что это не навредит здоровью и жизни людей. С помощью наших респондентов попытаемся расставить в этом вопросе все точки над «i».

Убежденным сторонником того, что продукты, задержанные на границе, нужно распределять нуждающимся, а не уничтожать, является вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель псковского Детского фонда Юрий Сорокин. Когда некоторым людям нечего кушать, а в СМИ демонстрируют, как трактор давит гусеницами овощи и фрукты, - это кощунство, считает депутат. Тем более что благотворительные организации, среди которых и псковский Детский фонд, организовывает акции по сбору продуктов и вещей с населения. Так почему не делать этого в рамках таможенного конфиската? - рассуждает Юрий Сорокин.

«Когда это все началось, санкции вошли, я задавал вопрос: зачем в такой стране, как наша, уничтожать продукты? У нас столько домов престарелых и неимущее население, детдомовские дети, которые нуждаются в более хорошем питании. Портить продукцию - это кощунство. Она должна быть конфискована, когда люди нарушили какие-то законы, правила. Санкционные, не санкционные - неважно. Конфискуйте и раздавайте. Я говорил об этом, а мне сказали, что есть старшие товарищи, которые разберутся, как поступать с такими продуктами, примут правильное решение. Не вижу ничего плохого в том, чтобы раздавать нуждающимся санкционные яблоки или другие фрукты, если их к нам везут. Думаю, все будут благодарны за такое. Думаю, это будет умная государственная политика. Надо так, а не показывать по телевизору, как все продукты давят, уничтожают трактором. Это неправильно. Я бы так не делал! Но, к сожалению, я не принимаю решения. Но если поднимать такие вопросы, нужно говорить, что продукцию надо сохранять и использовать в нужных целях. Возможно, я согласен, что не нужно ее продавать. Наверное, это не совсем правильно. А раздать бесплатно конфискованные продукты - разумно было бы».

Руководитель соцзащиты Дновского района Татьяна Пахомова солидарна с Юрием Сорокиным. Она рассказывает, что в глубинке десятки малообеспеченных и многодетных семей с радостью бы приняли гуманитарную помощь. И распределять по линии соцзащиты эту помощь, по мнению Татьяны Пахомовой, не представляет большого труда: списки нуждающихся на руках. Люди бы не отказались ни от вещевой, ни от продуктовой помощи.

«Мы как соцзащита работаем с Детским фондом и Красным Крестом, и там бывают продукты питания. Нам выдают, и мы бесплатно выдаем их малоимущим гражданам, малообеспеченным или многодетным семьям, которые стоят у нас на учете. То есть у нас есть своя категория семей, с кем мы работаем, кто рад такой помощи. И если продукты уничтожают под колесами, у нас постоянно возникает чувство, что жалко эти продукты. Ведь их можно раздать людям. Эта тема возникала не один раз. И если можно было бы, то через соцзащиту мы бы бесплатно выдавали такую пищу. Почему нет?».

Нуждающимся продукты питания не раздаются вовсе не от жестокосердия или равнодушия властей к этой проблеме - дает комментарий по теме депутат Госдумы РФ от Псковской области, инициатор создания благотворительного фонда «Земляки» Александр Козловский. Чтобы проверить, насколько те самые персики, сыры, помидоры или одежда соответствуют нормам, не нарушена ли технология производства и не опасны ли они в принципе для употребления или бытового использования, экспресс-тестов не достаточно. Присутствие нитратов, радиации, которая на раз-два фиксируется приборами, имеющимися в наличии на погранпостах - далеко не весь спектр возможных опасностей, которые могут содержаться в продуктах и промтоварах без документов, утверждает Александр Козловский.

«Такие продукты питания не приходят сюда по тем документам, под которыми их выпускают. Это контрафактная продукция, которую пытаются завозить под видом других продуктов питания пытаются завозить. И на сегодняшний день нет механизма, который бы определил стопроцентное качество продуктов питания. И я как практик понимаю, что невозможно подтвердить происхождение этих продуктов. Если мы говорим о сырах, то где они производились? По каким сертификатам и стандартам? На каком производстве: на каких предприятиях, заводах и в какие сроки? Сколько еще эти сыры будут годны к употреблению? Весь смысл в том, что вся такая поступающая продукция не подтверждается документами! Нет никаких документов - невозможно идентифицировать, распределять эти продукты. Если мы говорим о малоимущих, нуждающихся в этих продуктах - то как мы можем рисковать жизнями людей? Ведь каждую партию таких продуктов необходимо исследовать, чтобы подтвердить качество? Кто будет этим заниматься? Это должна появиться целая отрасль должна, которая займется идентификацией этой пищи. Без первичных документов производителя невозможно идентифицировать, утвердить, что эти продукты того качества, которое необходимо для применения на территории России».

Безусловно, в вопросе уничтожения продуктов питания - санкционных и без документов - не обходится без большой политики, уверена депутат Псковского областного Собрания, руководитель холдинга «ПсковАгроИнвест» Ирина Толмачева. И, тем не менее, рассуждает производственник, очень жаль тех усилий и трудозатрат, которые уходят на производство продуктов, уничтожаемых потом бульдозерами. Особенно если знать, что, например, в Псковской области фактически каждый пятый житель находится за чертой бедности.

«Если учесть, как нас издавна учили относиться к продуктам, к хлебу, я понимая, сколько затрат, человеческих трудов уходит, чтобы вырастить эту продукцию, сердце разрывается от картинок, когда уничтожают продукты. Но здесь политические моменты. Но об этом просят и наши производители фруктов и овощей, чтобы развиваться и поставлять на прилавки свою продукцию. Большое количество фруктов приходит из Молдовы, и нашим производителям нет места на прилавке. Здесь речь, скорее, о конкурентной борьбе. Поэтому очень жалко людской труд. Особенно обидно за жителей Псковской области. Можно было бы, я считаю, бесплатно раздавать уничтожаемые продукты. И остается вопрос: Почему зарубежные производители продолжают везти к нам такую пищу?».

Президент ассоциации «Псковский фермер» Александр Конашенков убежден, что однозначно к вопросу использования конфискованных на границе продуктов подходить нельзя. С одной стороны Александр Канашенков не уверен, что продукты нужно уничтожать, а не раздавать бедным. С другой - как проверить реальное качество? Не отрава ли это? Потому что в Евросоюзе не заработаешь на продуктах из пальмового масла, а у нас - озолотиться можно: фактически на здоровье людей. Кроме того, Александр Конашенков поднимает другой вопрос: так называемая «санкционка» идет в нашу страну практически легально через Белоруссию. А на границе с псевдодокументами или вовсе без них попадаются «только лопухи».

«До введения эмбарго, когда еще не было этих кризисов долларовых, по доходности жили лучше, чем с его введением. Я говорю о крестьянах. Что уничтожаемых сырых овощей, фруктов - это в основном та продукция, которую у нас не производят. Если их везут, и у нас они пользуются спросом - значит, у нас их нет. Так получается? Не знаю, лучше ли их утилизировать? На нашей границе система прибытия «санкционки» то есть, то нет, и куда определить эту продукцию - все еще не разработано. Считаю, давить, уничтожать - не совсем правильно. Но, с другой стороны, куда ее использовать? Идти в магазин, продавать? Систему наладить надо. И сейчас, мне кажется, этой «санкционки» стало в разы меньше. К нам «несанкционка» поступает как «санкционка», например, через Белоруссию. И никто же это не отслеживает. Видимо, уже сложилась система, через которую все официально перетекает, а пропадают только лопухи».

По большому счету, правда есть в словах каждого из респондентов. Но золотой середины в государственном масштабе не ищут. Можно согласиться с тем, что тщательный анализ нужен изъятым на границе одежде, сырам, колбасам, консервам, но овощи и фрукты ведь достаточно проверить на нитраты и радиацию. Это делается довольно легко. А эффект от бесплатной раздачи таких продуктов нуждающимся был бы весьма ощутим. Другой вопрос: почему к нам через границу фактически на законных основаниях идет продукция (подчас из разряда санкционной) сомнительного качества? Видимо, стимул помогать бедным не так серьезен, как реальные прибыли.