Под колесами бульдозера: Политики и эксперты высказались об уничтожении «санкционки» на границе Псковской области

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дневной дозор», вышедшей на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове 10 июля. На этот раз ведущая программы Любовь Кузнецова пытается разобраться, как следовало бы поступать с импортируемой пищей, которая попала под санкции, и почему.
Пять лет назад западные страны ввели против России первые санкции, как реакцию на ситуацию с Крымом. Явью нашей жизни стало продуктовое эмбарго: запрет на определенные продукты питания из-за рубежа. Санкционные продукты наравне с промтоварами, овощами и фруктами, рыбными и мясными изделиями, остановленными на границе без соответствующих документов, идут под колеса бульдозеров или любым иным способом подлежат уничтожению. Согласно указу президента, о таких действиях почти ежедневно сообщают различные СМИ. Однако известна статистика: по официальным данным, в нашей стране 20 миллионов человек живут за чертой бедности. Хотя неправительственные статагентства дают и цифру до 35 миллионов.
Периодически в обществе возникают споры. Одни вопрошают: «Зачем уничтожать продукты и промтовары, когда им были бы рады нуждающиеся? Нужно просто создать систему их распределения через органы соцзащиты или профильные некоммерческие организации». Другие утверждают, что все не так просто: как определить, что те самые продукты, одежда или промтовары соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, ГОСТам, СНИПам и хотя бы не опасны для людей? Оказывать гуманитарную помощь нужно, когда полностью уверен, что это не навредит здоровью и жизни людей. С помощью наших респондентов попытаемся расставить в этом вопросе все точки над «i».
Убежденным сторонником того, что продукты, задержанные на границе, нужно распределять нуждающимся, а не уничтожать, является вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель псковского Детского фонда Юрий Сорокин. Когда некоторым людям нечего кушать, а в СМИ демонстрируют, как трактор давит гусеницами овощи и фрукты, - это кощунство, считает депутат. Тем более что благотворительные организации, среди которых и псковский Детский фонд, организовывает акции по сбору продуктов и вещей с населения. Так почему не делать этого в рамках таможенного конфиската? - рассуждает Юрий Сорокин.
Руководитель соцзащиты Дновского района Татьяна Пахомова солидарна с Юрием Сорокиным. Она рассказывает, что в глубинке десятки малообеспеченных и многодетных семей с радостью бы приняли гуманитарную помощь. И распределять по линии соцзащиты эту помощь, по мнению Татьяны Пахомовой, не представляет большого труда: списки нуждающихся на руках. Люди бы не отказались ни от вещевой, ни от продуктовой помощи.
Нуждающимся продукты питания не раздаются вовсе не от жестокосердия или равнодушия властей к этой проблеме - дает комментарий по теме депутат Госдумы РФ от Псковской области, инициатор создания благотворительного фонда «Земляки» Александр Козловский. Чтобы проверить, насколько те самые персики, сыры, помидоры или одежда соответствуют нормам, не нарушена ли технология производства и не опасны ли они в принципе для употребления или бытового использования, экспресс-тестов не достаточно. Присутствие нитратов, радиации, которая на раз-два фиксируется приборами, имеющимися в наличии на погранпостах - далеко не весь спектр возможных опасностей, которые могут содержаться в продуктах и промтоварах без документов, утверждает Александр Козловский.
Безусловно, в вопросе уничтожения продуктов питания - санкционных и без документов - не обходится без большой политики, уверена депутат Псковского областного Собрания, руководитель холдинга «ПсковАгроИнвест» Ирина Толмачева. И, тем не менее, рассуждает производственник, очень жаль тех усилий и трудозатрат, которые уходят на производство продуктов, уничтожаемых потом бульдозерами. Особенно если знать, что, например, в Псковской области фактически каждый пятый житель находится за чертой бедности.
Президент ассоциации «Псковский фермер» Александр Конашенков убежден, что однозначно к вопросу использования конфискованных на границе продуктов подходить нельзя. С одной стороны Александр Канашенков не уверен, что продукты нужно уничтожать, а не раздавать бедным. С другой - как проверить реальное качество? Не отрава ли это? Потому что в Евросоюзе не заработаешь на продуктах из пальмового масла, а у нас - озолотиться можно: фактически на здоровье людей. Кроме того, Александр Конашенков поднимает другой вопрос: так называемая «санкционка» идет в нашу страну практически легально через Белоруссию. А на границе с псевдодокументами или вовсе без них попадаются «только лопухи».
По большому счету, правда есть в словах каждого из респондентов. Но золотой середины в государственном масштабе не ищут. Можно согласиться с тем, что тщательный анализ нужен изъятым на границе одежде, сырам, колбасам, консервам, но овощи и фрукты ведь достаточно проверить на нитраты и радиацию. Это делается довольно легко. А эффект от бесплатной раздачи таких продуктов нуждающимся был бы весьма ощутим. Другой вопрос: почему к нам через границу фактически на законных основаниях идет продукция (подчас из разряда санкционной) сомнительного качества? Видимо, стимул помогать бедным не так серьезен, как реальные прибыли.