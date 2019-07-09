Общество

75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечает Пустошкинский район

Пустошкинский район отметил 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В памятных мероприятиях приняли участие ветераны, жители района, представители областной и муниципальной власти, общественных организаций, школьники, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Глава района Юрий Жуков, обращаясь к землякам, напомнил, что Пустошкинский район был оккупирован ровно три года - с июля 1941-го по июль 1944 года. «Ценой невероятного напряжения на фронтах, каждодневного подвига завоевывалась Великая Победа. Наши отцы, деды знали, что они защищают своих матерей, жен и детей, что отдают свою жизнь за Отечество. Мы всегда будем помнить, какою ценой оплачен этот величайший день», - сказал Юрий Жуков и напомнил, что только в братском захоронении, у которого проходит митинг, погребено около шести тысяч воинов.

Глава района отметил, что в настоящее время на территории муниципального образования проживает 15 участников Великой Отечественной войны, 78 тружеников тыла, 63 человека имеют статус несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. «Мы искренне благодарны вам, уважаемые ветераны, за Победу, за счастье наших детей и внуков. Для нас, для будущих поколений, вы и ваша жизнь —- пример доблести и высокого патриотизма. Мы гордимся вами и равняемся на вас!» - обратился к присутствующим ветеранам Юрий Жуков и пожелал поколению победителей крепкого здоровья и благополучия.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей от имени депутатов регионального парламента. «Перед поездкой в Пустошку я ещё раз обратился к историческим сведениям, которые свидетельствуют о масштабах страшных кровопролитных сражений на территории района. Пустошка была практически стерта с лица земли – дома разрушены, взорваны, вырублены деревья. Сейчас совсем мало осталось участников боевых действий, живых свидетелей тех событий, но и мы, и молодёжь, которая сегодня присутствует на этом памятном мероприятии, не вправе забывать о той трагедии, которую пришлось пережить нашему народу. Мы должны с благодарностью относиться к ветеранам, к своей земле, делать всё возможное, чтобы жить в согласии», - обратился Александр Котов к участникам митинга и пожелал всем успехов и мирного неба над головой.

Светлой, но непростой датой, навсегда вписанной в историю и области, и государства, назвал день освобождения района председатель областного комитета по спорту Иван Штылин. «В этот праздничный день вы получаете поздравления, мне поручено передать вам одно из них», - сообщил представитель администрации области.

«Эта победа далась большой ценой. Почти пять месяцев после спасения Пустошки велась ожесточённая борьба против неприятеля, который укрепился в нескольких населенных пунктах. Восстановление потребовало долгих десятилетий, но руками своих жителей Пустошка и район были спасены. Они выстояли несмотря на страшный и безжалостный удар, эхо от которого ощущается до сих пор. Мы должны быть достойны этого великого наследия», - зачитал Иван Штылин приветственный адрес, подписанный губернатором Михаилом Ведерниковым.

От имени главы региона Иван Штылин поблагодарил всех, кто сделал вклад в военный и трудовой подвиг, пожелал жителям района мира, радости и благополучия.

С приветственным словом к пустошанам также обратились председатель районного Собрания депутатов Дмитрий Зарембо и председатель районного Совета ветеранов войны и труда Татьяна Привалова.

При освобождении Пустошкинского района погибло более 20 тысяч солдат и офицеров Советской Армии. На фронт ушло около шести тысяч пустошан, четыре тысячи погибли в сражениях. Пустошкинский край - Родина одиннадцати Героев Советского Союза, одного Героя России и четырех полных кавалеров Ордена Славы. В честь освободителей в 2014 году в Пустошке была заложена Аллея Героев. В настоящее время в районе ведется работа по созданию тома историко-документальной книги «Солдаты Победы», в котором будут увековечены имена более тысячи участников Великой Отечественной войны - уроженцев Пустошкинского района, вернувшихся с фронта в родной край и приступивших к его возрождению. В братских могилах Пустошкинского района покоятся бойцы из Алма-Аты и Нарьян-Мара, Новгорода и Москвы, Ленинграда и Новосибирска, Сахалина, Орла и Уфы. Родственники погибших приезжают в Пустошку в дни памятных - в День Победы и День освобождения района.