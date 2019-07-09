Общество

Автопробег пожарной техники из Эстонии встречают в Псковской области

Первый международный форум добровольных пожарно-спасательных формирований и подразделений пожарной охраны пройдет в Иркутске с 4 по 9 августа.

В целях обмена опытом с российскими коллегами 12 июля стартовал автопробег пожарной техники по маршруту Таллинн - Иркутск - Таллинн. Пожарный автомобиль «КамАЗ», подготовленный добровольными пожарными деревни Хююру Эстонской Республики, сегодня, 13 июля проходит по территории Псковской области.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в рамках мероприятия в учебном классе пожарно-спасательной части №1 ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Псковской области» эстонские коллеги представили презентацию о специфике работы, источниках финансирования, особенностях пожарно-технического вооружения, реагирования на пожары и возгорания добровольных пожарных Эстонской Республики.

В свою очередь псковские огнеборцы продемонстрировали работу современных образцов пожарной техники и оборудования с применением низкокомпрессионной пены для тушения пожаров категорий A и B. Физическую подготовку псковичей гости из Эстонии смогли оценить при подъеме в боевой экипировке с ручными пожарными лестницами на учебную башню ПСЧ-1.

Также эстонским коллегам был показан тренажер «Дымокамера», предназначенный для отработки тактических приемов спасения людей в условиях, имитирующих обстановку на пожаре или при возникновении другой чрезвычайной ситуации.

Общее представление о буднях псковских пожарных эстонские добровольцы получили в ходе экскурсии по пожарному депо, в возведении которого принимали участие не только профессиональные строители, но и личный состав пожарных частей города и отдела пожарной охраны.

Особые эмоции вызвал у гостей уголок памяти пожарно-спасательной части. Музейная экспозиция посвящена героям-пожарным, рисковавшим своими жизнями при тушении пожара на воинском складе боеприпасов возле деревни Кислово Псковской области, который произошел 20 октября 1994 года. Тогда огнеборцы из второй пожарной части Пскова проявили мужество и высочайший профессионализм. Это трагическое, но полное героизма происшествие наглядно показывает, как опасна и трудна работа пожарных.

Безусловно, при таких перегрузках сотрудникам необходим отдых. В этих целях на территории пожарно-спасательной части располагается спортивный зал и комната отдыха, в которых также побывали добровольцы из Эстонской Республики.

В завершение мероприятия гостям была предложена экскурсия по Пскову. Завтра эстонские добровольные пожарные прибудут в Ленинградскую область. К автопробегу могут подключаться местные добровольные пожарные формирования и следовать либо до границы своего района, либо дальше. Участники акции планируют делать остановки для обмена опытом и информацией.