Общество

В Госдуме выступают против разрешения использовать образы людей и животных в рекламе алкоголя

В Госдуме считают, что законодательная инициатива по использованию в рекламе алкоголя образов людей и животных, зарегистрированных в качестве товарных знаков, вызовет споры, и следует запрещать любую рекламу алкоголя и сигарет, передает РИА Новости.

Законопроект, разрешающий использовать в рекламе алкоголя образы людей и животных, являющихся зарегистрированными товарными знаками, был внесен в Госдуму в пятницу членом Совета Федерации Сергеем Калашниковым.

«Я думаю, что противников будет больше, чем тех, кто поддержит. На мой взгляд, это всегда очень резонансная история», - сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов отметил, что не будет поддерживать проект сенатора. «Моя позиция как депутата от ЛДПР - вообще любая реклама алкоголя , сигарет и производных из них должна быть тотально запрещена. И с животными, без животных вообще в принципе запрещена, полностью, любая», - сказал Свинцов.