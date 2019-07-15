Общество

Центр «Технодром» в День города разместит на Октябрьской площади уникальную экспозицию

Центр «Технодром» 20 июля разместит на Октябрьской площади уникальную экспозицию, которая будет интересна широкому кругу гостей праздника, посвященного Дню города Пскова. На экспозиции будут представлены велосипеды, раритетные мотоциклы и другая интересная техника, которая украсит праздничное пространство Октябрьской площади.

«Технодром» - это не только магазин. Это клуб для людей, любящих движение и активный отдых.

«Технодром» - это кpупнeйший в псковcком pегиoне цeнтp, прeдлагaющий шиpoкий cпeктр товаров и услуг для хобби, активного, а также экстремального отдыха.

В наличии представлена вся линейка велосипедов для детей и взрослых, электровелосипеды, мотоциклы, скутеры и квадроциклы разных классов, лодки, лодочные моторы и другие товары для туризма и рыболовства. При магазине работает техцентр, где вы можете произвести ремонт и техобслуживание мото, вело и водной техники или купить нужные запчасти. Поддержка спортивных соревнований и других инициатив, связанных с активным отдыхом и спортом, занимают важное место в концепции магазина.



Напомним, основные мероприятия в честь Дня города пройдут на Октябрьской площади 20 июля. Праздник начнется в 13.00. В рамках программы состоится выступление певицы Натали (Москва).

Смотрите также Опубликована программа празднования Дня города Пскова

Организаторы: управление культуры администрации Пскова, Дом Офицеров при участии продюсерского центра «Королев продакшн».

Генеральные спонсоры: центр «Технодром», ресторан «Филей», аквапарк «Акваполис», компания «АВТО-АС» - представитель Renault в Пскове.

Спонсоры: Завод электротехнического оборудования, ГК «ЛУГ», магазин Mango, ресторан «Инжир», ТК «ПИК60», клуб «Супер-Фитнес», кафе «Вкус и цвет». клуб S-Fitnes.



Информационные партнеры: Псковская Лента Новостей, Центр деловой информации, радио «Шансон» в Пскове, телеканал «Первый Псковский».