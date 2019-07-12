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Общество

Оригинально отметить День рождения приглашает псковичей аквапарк «Акваполис»

15.07.2019 16:49|ПсковКомментариев: 0

У вас скоро День рождения? Проведите его оригинально и незабываемо! Замените скучные домашние посиделки на веселые спуски с горок, отдых в SPA-бассейне и в большом теплом хамаме или джакузи.



Аквапарк «Акваполис» подарит вам на посещение 25%-ю скидку от действующих базовых тарифов Взрослый (13+), Юниор (5-12) на билеты для именинника и всех пришедших с ним гостей, которой вы можете воспользоваться в День рождения или один раз в течение 7 дней после дня рождения!

Акция действительна для именинника однократно.

Подробности на сайте aqua.aquapolis60.ru или по телефону 701-101.

Теги: #Акваполис
Источник: Псковская Лента Новостей
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