Общество

Ресторан «Инжир» приглашает попробовать летнее меню

Лето готовится пересечь свой экватор, и это значит, что впереди еще целая половина лета. Ресторан «Инжир» в Пскове приготовил специальные блюда из летнего меню, которые позволят сделать это лето особенно вкусным.



В летнем меню вас ожидает:

Квелли с томатами

Помидоры, имеретинский сыр, песто с кинзой, тархун, укроп, петрушка

290 гр.

Окрошка на квасе

Говядина отварная, яйцо, свежие огурцы, редис, картофель, зелень, горчица, квас, сметана

300/50 гр.

Окрошка на мацони

Говядина отварная, яйцо, свежие огурцы, редис, картофель, зелень, горчица, мацони домашний

300 гр.

Холодный борщ

Говядина отварная, яйцо, свежие огурцы, свекла, зелень, сметана

300 гр.

Жаренный сыр с томатами

томаты, сыр Сулугуни, сыр Чечил копченый, кинза

250 гр.

Шашлык из курицы

куриное филе, лук, капуста по-грузински, зира, кориандр, кинза, лаваш, аджика

250/175/40 гр.

Мороженое ручной работы (1 шарик – 50 гр.) 80 руб.

С халвой и шоколадом

С имбирем и печеньем



а также напитки:

Молочный коктейль со вкусом капкейка 350 мл

Молоко, мороженое, сливки, капкейк

Домашний лимонад с гранатом 1000 мл

Чай зеленый порох, вода минеральная, сок лимона, сахарный сироп, гранат

«Альпийская кайпиринья» 250 мл

Чай зеленый порох, ром, вода сироп сахарный, лайм, апельсин

Красная сангрия 1000 мл

Вино красное, ром, лимон, апельсин, грейпфрут, вода газированная

Розовая сангрия 1000 мл

Вино, клубника, ананас, вода газированная, сок

Белая сангрия 1000 мл

Вино, вода минеральная, апельсин, яблоко, киви, бренди, сок

Бронирование мест по телефону 20-19-00.