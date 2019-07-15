Ресторан «Инжир» приглашает попробовать летнее меню

Лето готовится пересечь свой экватор, и это значит, что впереди еще целая половина лета. Ресторан «Инжир» в Пскове приготовил специальные блюда из летнего меню, которые позволят сделать это лето особенно вкусным.
В летнем меню вас ожидает:
Помидоры, имеретинский сыр, песто с кинзой, тархун, укроп, петрушка
290 гр.
Говядина отварная, яйцо, свежие огурцы, редис, картофель, зелень, горчица, квас, сметана
300/50 гр.
Говядина отварная, яйцо, свежие огурцы, редис, картофель, зелень, горчица, мацони домашний
300 гр.
Говядина отварная, яйцо, свежие огурцы, свекла, зелень, сметана
300 гр.
томаты, сыр Сулугуни, сыр Чечил копченый, кинза
250 гр.
куриное филе, лук, капуста по-грузински, зира, кориандр, кинза, лаваш, аджика
250/175/40 гр.
С халвой и шоколадом
С имбирем и печеньем
а также напитки:
Молоко, мороженое, сливки, капкейк
Чай зеленый порох, вода минеральная, сок лимона, сахарный сироп, гранат
Чай зеленый порох, ром, вода сироп сахарный, лайм, апельсин
Вино красное, ром, лимон, апельсин, грейпфрут, вода газированная
Вино, клубника, ананас, вода газированная, сок
Вино, вода минеральная, апельсин, яблоко, киви, бренди, сок
Бронирование мест по телефону 20-19-00.