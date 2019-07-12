Общество

Псковские полицейские нашли пропавших в селе Ямм подростков

Днем 13 июля в полицию поступило сообщение о пропаже трех подростков 14-16 лет из интерната в деревне Ямм Гдовского района Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, Утром дети отправились в лес за грибами, но не вернулись в социальное учреждение к обеду, а мобильные телефоны пропавших были выключены.

На поиски незамедлительно вышел личный состав ОМВД России по Гдовскому району. На помощь к коллегам из УМВД России по Псковской области сразу же выдвинулись специалист-кинолог со служебно-розыскной собакой и сотрудники уголовного розыска.

В рамках спасательной операции поисковики пешком прошли ближайшие лесные массивы. Благодаря слаженным усилиям полиции, МЧС и помощи местных жителей в течение нескольких часов пропавшие были найдены. Они пояснили стражам порядка, что заблудились в лесу и не смогли самостоятельно найти дорогу обратно в интернат.

В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает, подростки будут переданы законным представителям.

УМВД России по Псковской области выражает благодарность всем неравнодушным жителям села Ямм и сотрудникам экстренных служб за помощь в поисково-спасательной операции.