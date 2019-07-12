Общество

С понедельника псковичи смогут вызывать врача на дом с помощью интернет-портала

Обновленный портал для получения медицинских услуг k-vrachu.pskov.ru заработает с 15 июля, сообщает пресс-служба администрации региона. Сайт получит новый дизайн и расширенный функционал. Цель такого перехода - расширить перечень электронных услуг для пациентов, упростить механизм взаимодействия жителей региона и медицинских учреждений.

На первом этапе, как и прежде, будет доступен функционал «Запись на прием к врачу». Затем на портале появится запись на диспансеризацию и профосмотр, услуга по доступу к электронным медицинским документам, а также вызов врача на дом. Доступ в личный кабинет по-прежнему доступен при помощи учетной записи сайта Госуслуг.

В комитете по здравоохранению Псковской области предупреждают, что в первое время в работе сервисов могут быть сбои, и просят жителей региона с пониманием отнестись к переходному периоду.