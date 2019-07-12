Общество

Жителям Бежаницкого района напомнили противопожарные правила

Сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам проведено профилактическое мероприятие, направленное на профилактику возникновения пожаров, а также травмирования и гибели людей на них в населённых пунктах Бежаницкого района, а именно: п. Красный Луч и п. Бежаницы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, особое внимание уделялось многодетным семьям, проживающим в частном жилом секторе, с данной категорией проведён дополнительный инструктаж по эксплуатации газовых бытовых приборов и электроприборов, а также нормах содержания надворных построек и прилегающей территории.

Всем гражданам вручены памятки и листовки на противопожарную тематику.

В ходе профилактического мероприятия посещено три многодетных семьи, проведена работа с 17 гражданами под роспись. Распространено 25 листовок на противопожарную тематику.