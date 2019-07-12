Общество

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, пишет «Российская газета».

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Минтруд России подготовил проект приказа об установлении прожиточного минимума населения за второй квартал этого года для общественного обсуждения. Этот документ, когда будет принят и вступит в силу, станет ориентиром для повышения МРОТ.

По действующему законодательству, минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму(ПМ) работающего человека. Индексируется она раз в год с первого января - до размера ПМ за второй квартал предыдущего года. Таким образом, на каком уровне сейчас будет установлен прожиточный минимум, такого размера и должна быть в 2020 году минимальная зарплата.

Судя по документу Минтруда, опубликованному для общественного обсуждения, минимальный размер оплаты труда в 2020 году могут повысить по сравнению с этим годом почти на 850 рублей - до 12 тысяч 130 рублей. В этом году размер МРОТ составляет 11 тысяч 280 рублей (он был повышен по сравнению с 2018 годом на 117 рублей).

Почему при определении прожиточного минимума, от которого зависит МРОТ, берется показатель именно второго квартала? Дело в том, что ПМ за второй квартал часто совпадает с годовым показателем, ранее пояснил «РГ» министр труда и соцзащиты России Максим Топилин, так как в третьем квартале обычно инфляция минимальная. А значит, прожиточный минимум почти всегда ниже, чем во втором квартале.

После того, как общественное обсуждение проекта приказа Минтруда завершится, документ будет либо подписан, либо несколько скорректирован.