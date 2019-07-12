Общество

Жаркие дни в августе обязательно будут, обещает Вильфанд

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заверил, что, несмотря на холодное начало июля, в следующем месяце будут периоды по-настоящему теплой летней погоды.

«На самом деле, летняя погода определяется не только жарой. Но в августе обязательно будут периоды погоды с температурой 25-30 градусов», - сказал Вильфанд «Интерфаксу» в воскресенье.

Ранее на прошлой неделе он сообщил журналистам предварительный прогноз на август для европейской территории России - температура должна быть около и выше нормы.

«Все модели указывают на то, что не ожидается холодного августа», - отмечал Вильфанд.

Между тем, июль на европейской территории России точно будет холоднее прошедшего июня - вероятнее всего, самого теплого за весь период инструментальных наблюдений.