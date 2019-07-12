Общество

Минтруд предложил выплачивать госпомощь из федерального бюджета

В Министерстве труда России выступили с предложением увеличить выплаты по социальным контрактам при помощи средств из федерального бюджета России. Об этом в ведомстве рассказали «Известиям».

Отмечается, что в 2018 году россияне получали от государства в среднем 37,8 тыс. рублей при условии устройства на работу, переобучения на другую профессию или открытия собственного дела. Однако в большинстве случаев эти деньги не помогали людям выйти из бедности. Лишь 33,3% россиян, заключивших контракт, смогли перейти черту бедности. Изначально ожидалось, что значительные улучшения произойдут в жизни почти половины малоимущих — 47%. Причиной тому, по мнению чиновников, является снижение размера единовременной выплаты с 38,2 тыс. рублей в 2017-м до 37,8 тыс. рублей в 2018-м.

По мнению Минтруда, для решения данной проблемы необходимо 7 млрд рублей. В то же время ряд экспертов заметили, что увеличение финансирования бюджета по соцконтрактам поможет, лишь если в России будет необходимое число рабочих мест, а также усилия со стороны россиян и чиновников.