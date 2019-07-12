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Общество

Стали известны подробности об оформлении электронных паспортов

15.07.2019 08:12|ПсковКомментариев: 0

Генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов рассказал, как в России будет проходить выдача электронных внутригражданских паспортов, пишут «Известия».

По его словам, эта процедура будет осуществляться при помощи криптокабин, которые начнут использовать для выдачи загранпаспортов. Их тестирование намечено на последние числа июля, а к концу года такими кабинами оснастят все МФЦ. Однако эксперты утверждают, что для внедрения подобной системы понадобится довольно много времени.

По задумке разработчиков, такие устройства позволят получить паспорт буквально за несколько минут. Однако кабина не будет заниматься самостоятельной печатью документа.

Источник: Псковская Лента Новостей
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