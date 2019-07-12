Общество

Опрос показал отношение россиян к дресс-коду на работе

Во всех странах мира отметилась тенденция отказа сотрудников от костюма с галстуком в пользу джинсов и футболки на работе. Костюм они считают устаревшим вариантом офисной одежды, следует из исследования компании Regus.

Как пишут «Известия», социологи опросили более 39 тыс. респондентов в 104 странах мира. 74% опрошенных в мире и 73% россиян назвали костюм старомодным и слишком официальным вариантом. При этом против постоянного ношения костюма чаще всего выступают в Израиле (87%), Аргентине (86%) и Южной Корее (85%).

За последние десятилетия офисной одеждой стали джинсы. Их выбирают 79% респондентов в мире и 88% опрошенных россиян. Чаще всего в джинсах на работе находятся финны, румыны, австрийцы и шведы. Консервативными в этом вопросе оказались жители Японии, Великобритании и Ирландии.

Спортивный костюм в офисе неприемлем для большинства респондентов. Только 18% опрошенных сочли возможным для себя надеть его в офис. «В России к нему еще более нетерпимы — ношение спортивной формы одобряют только 10% соотечественников», — уточнили в Regus.

Однако появиться в тренировочном костюме в офисе готовы 98% респондентов в Аргентине и по 96% опрошенных в Чили и Коста-Рике.

За последние 20 лет в мире наблюдается тенденция упрощения офисного дресс-кода, отмечает управляющий директор Regus в России Ирина Баева.

С другой стороны, как отмечает международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова, приверженность к консервативному стилю одежды повышает статус не только сотрудников, но и самой компании.