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Общество

Средняя зарплата продавца-консультанта в Пскове выросла за полгода на тысячу рублей

15.07.2019 08:44|ПсковКомментариев: 0

Сервис по поиску высокооплачиваемой работыSuperjobпроанализировал зарплаты продавцов-консультантов в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, продавец-консультант в Пскове в среднем получает 29 000 рублей, что на 1 тысячу выше, по сравнению с прошлым годом (28 000 руб., обзор от 14.11 2018 г.). Коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 52 000 рублей в месяц (50 000 руб., обзор от 14.11.2018 г.), а в Санкт-Петербурге  – 43 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь – 32 000 рублей, Великий Новгород – 29 000 рублей, Смоленск – 29 000 рублей, Ленинградская область – 35 000 рублей в месяц.

Теги: #вакансия
Источник: Псковская Лента Новостей
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