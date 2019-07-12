Общество

В великолукских пришкольных лагерях прошли игровые программы в рамках акции «Волонтеры-детям!»

В течение двух недель, с 1 июля, волонтерский отряд по организации культурно-массовых мероприятий под руководством Анастасии Панфиловой в рамках акции «Волонтеры-детям!» провел конкурсно-игровые программы в летних пришкольных лагерях Великих Лук.

Волонтеры из числа старшеклассников, студентов, работающей молодежи организуются в отряд по проведению культурно-массовых мероприятий. Мероприятия проводятся в лагерях с дневным пребыванием детей и загородных оздоровительных лагерях. В этом году в мероприятии приняли участие дети из лагерей при школах №1, №2, №5, №6, №9, №13, гимназии им. С.В. Ковалевской и лицея № 11. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском отделе по молодежной политике.

Для детей было подготовлено две игровые программы: «В мире природы», «Путешествие в Сказкоград». В ходе игры ребята делились на команды и каждая команда, следуя своему маршрутному листу, выполняла различные задания.

В программе «В мире природы» ребята помогали Старичку-Лесовичку найти волшебные лепестки для цветика-семицветика. За каждое выполненное задание команда получала лепесток. Во время выполнения заданий ребятам необходимо было продемонстрировать знание флоры и фауны, раскрыть актерские таланты, а также предложить наилучшие способы решения экологических проблем.

В программе «Путешествие в Сказкоград» школьники вместе с Бабой Ягой помогали Вовочке найти Сказочницу. Сказки детям очень нравятся, поэтому они с удовольствием выполняли задания, в которых им предстояло угадать сказочного героя или название сказки, сопоставить сказочные предметы с совершаемым им чудом, разгадать сказочный кроссворд.

Возраст детей, для которых была организована программа, разный: от 7 до 14 лет, но несмотря на разницу в возрасте все дети с удовольствием и интересом выполняли конкурсные задания. На протяжении всего мероприятия у детей было хорошее настроение. После выполнения всех заданий участники каждой команды были награждены грамотами отдела по молодёжной политике и сладкими призами.

В проведении мероприятий помогали волонтеры из разных школ города: лицея № 11 (7 человек), школы № 13 (5 человек), кадетской школы (1 человек), школы № 7 (1 человек), школы № 1 (1 человек).