Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Программа Дней города Пскова
Дом от А до Я
Нашествие Фотоконкурс
Как помыть машину бесплатно?
За вкусные покупки телевизор и велосипед
Гибкая линейка Yota
Зачем сапогам полоска?
100 тысяч рублей за второго ребенка
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Что же будет с городом и с ними?
Телефон прямого эфира 56-73-72
Про заграничную недвижимость депутатов
 
 
 
ещё Общество 12.07.2019 22:163 «Чемодан без ручки» на троих 15.07.2019 11:230 Великолукские студенты стали участниками форума Worldskills 15.07.2019 11:200 День рыбака отметили в Псковском районе 15.07.2019 11:160 Стало известно, каких врачей ждут на рынке труда Псковской области 15.07.2019 11:100 Минздрав упростит выписку наркотических и психотропных лекарств на дому 15.07.2019 10:410 Черный список приемных родителей могут создать в России
 
 
 
Самое популярное 12.07.2019 19:1122 Николай Киянец покинул пост директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» 12.07.2019 05:591 1 человек погиб и 6 пострадали в ДТП на трассе в Острове. ФОТО 12.07.2019 13:059 Опубликована программа празднования Дня города Пскова 12.07.2019 09:5610 Что же будет с городом и с ними? 12.07.2019 13:212 Петербургский фотограф рассказал, как он съездил в Дно и выжил
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Великолукские студенты стали участниками форума Worldskills

15.07.2019 11:23|ПсковКомментариев: 0

С 7-10 июля в Великом Новгороде проходил 2 молодежный форум для участников движения Worldskills. Студенты Великолукского медицинского колледжа посетили форум и приняли в нем участие, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе колледжа. 

Обучение проходило в различных школах, по интересам молодежи, великолучане учились предпринимательству. Обучали ребят профессиональные бизнес-тренеры, бизнесмены с многолетним стажем,а также известный брендмейкер. Занятия проходили в формате нетворкинга, было сформировано 11 команд с готовыми бизнес-идеями. Тренеры обучили правилам формирования целевой аудитории,продвижению товара на рынок, ведению политики компании и правильной защите бизнес идей перед инвесторами. Каждая из 11 групп защищала свой проект перед строгим жюри, которому предстояло выбрать команду победителей. Ей стала группа, одним из членов которой является студент нашего колледжа. 

.

На форуме познакомились люди с разных концов страны.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
Памятники древнего Пскова включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Испытываете ли вы гордость и радость по этому поводу?
В опросе приняло участие 774 человека
15.07.2019, 11:290 Двое молодых мужчин угнали такси в Стругах Красных 15.07.2019, 11:280 Microsoft неприятно удивит пользователей своих сервисов 15.07.2019, 11:230 Великолукские студенты стали участниками форума Worldskills 15.07.2019, 11:220 Лихач на мотороллере угодил в кювет в Куньинском районе
15.07.2019, 11:200 О псковском служении, трех заповедях отца Иринея и самолвовской ухе - интервью с руководителем волонтерского проекта «Родная земля» 15.07.2019, 11:200 День рыбака отметили в Псковском районе 15.07.2019, 11:160 Стало известно, каких врачей ждут на рынке труда Псковской области 15.07.2019, 11:100 Минздрав упростит выписку наркотических и психотропных лекарств на дому
15.07.2019, 11:050 Певица Джана приготовила лучшие композиции для гостей праздника в честь Дня города Пскова 15.07.2019, 11:020 Яндекс.Такси намерена выкупить активы компании «Везет» 15.07.2019, 10:550 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Таможенное дело» 15.07.2019, 10:520 Пассажирка автомобиля ZAZ Chance скончалась в результате ДТП в Псковском районе
15.07.2019, 10:480 В Пскове откроется выставка картин из бисера 15.07.2019, 10:410 Черный список приемных родителей могут создать в России 15.07.2019, 10:330 В Псково-Печерской обители торжественно отметили один из главных монастырских праздников. ФОТО 15.07.2019, 10:330 В великолукских пришкольных лагерях прошли игровые программы в рамках акции «Волонтеры-детям!»
15.07.2019, 10:050 Минтруд предложил ввести новый выходной 15.07.2019, 10:010 Псковичи, побывавшие на «Нашествии», смогут выиграть ценные подарки в фотоконкурсе 15.07.2019, 09:540 Гараж сгорел в Острове-2 15.07.2019, 09:350 В Пыталовском районе местный житель привлечен к уголовной ответственности за оскорбление сотрудников ГИБДД
15.07.2019, 09:320 В невельской деревне Гришково спасатели обезвредили минометную мину 15.07.2019, 09:270 Россиянам разрешат оспаривать штрафы по интернету 15.07.2019, 09:260 Двухлетний ребенок пострадал в ДТП на автодороге Новгородка - Пушкинские Горы 15.07.2019, 09:231 9 месяцев тюрьмы получил житель Дедовичского района за повторное пьяное вождение
15.07.2019, 09:010 Из-за детской шалости произошел пожар в квартире на улице Юбилейной в Пскове 15.07.2019, 08:440 Средняя зарплата продавца-консультанта в Пскове выросла за полгода на тысячу рублей 15.07.2019, 08:250 Опрос показал отношение россиян к дресс-коду на работе 15.07.2019, 08:120 Стали известны подробности об оформлении электронных паспортов
15.07.2019, 07:580 В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов 15.07.2019, 07:370 Минтруд предложил выплачивать госпомощь из федерального бюджета 14.07.2019, 22:420 Стас Пьеха обвинил Первый канал в плохом монтаже его выступления 14.07.2019, 22:220 Жаркие дни в августе обязательно будут, обещает Вильфанд
14.07.2019, 21:580 Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян 14.07.2019, 21:230 В лесу под Петербургом нашли скелет в сапогах 14.07.2019, 20:360 Жителям Бежаницкого района напомнили противопожарные правила 14.07.2019, 20:020 Нетрезвого водителя «Ауди А8» остановили полицейские на Рижском проспекте в Пскове
14.07.2019, 19:281 Россиянин выжал штангу втрое тяжелее себя и побил рекорд мира, державшийся 32 года 14.07.2019, 18:373 Несколько тысяч человек стали участниками военно-исторического фестиваля «Прорыв линии «Пантера» в Островском районе. ФОТО 14.07.2019, 17:450 Еще одна авторская и «очень личностная» коллекция из фондов музея-заповедника «Михайловское» доступна пользователям Сети 14.07.2019, 17:200 В августе будет завершена реконструкция фасада здания Псковской областной библиотеки
14.07.2019, 17:160 На стадионе «Машиностроитель» к 1 сентября появятся трибуны и футбольное поле 14.07.2019, 17:100 Еще две субподрядные организации присоединятся к работам в строящемся кампусе ПсковГУ 14.07.2019, 16:480 Продолжаются поиски 77-летнего псковского пенсионера, страдающего потерей памяти 14.07.2019, 15:503 С понедельника псковичи смогут вызывать врача на дом с помощью интернет-портала
14.07.2019, 15:080 Мотоциклист пострадал в ДТП на выезде из Великих Лук 14.07.2019, 14:530 Российские синхронистки завоевали золото чемпионата мира 14.07.2019, 13:591 Очевидцев наезда мопеда на пенсионерку на мосту Невского продолжают искать в Пскове 14.07.2019, 13:340 15 июля псковские радиостанции не будут вещать до 11.45
14.07.2019, 12:560 Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов почтовой службы с профессиональным праздником 14.07.2019, 12:330 В плюсском банке изъята фальшивая банкнота 14.07.2019, 11:570 Новинки от «Прасковьи Молочковой» появились в магазинах «Магнит» 14.07.2019, 11:270 Небольшой дождь возможен в понедельник в Псковской области
14.07.2019, 10:580 Цифровые приставки украл безработный из дома в Гдове 14.07.2019, 10:430 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Реклама и связи с общественностью» 14.07.2019, 10:214 Прорыв немецкой линии «Пантера» реконструируют на фестивале в Островском районе 14.07.2019, 09:590 Победитель регионального конкурса среди клубных учреждений участвует в организации Дня города Пскова
14.07.2019, 09:344 Псковский ПФР: Получение зарплаты «в конверте» - добровольный отказ граждан от всех социальных гарантий и обеспеченной старости 14.07.2019, 08:560 Соревнования по мотокроссу на кубок «Березового хутора» состоятся в воскресенье 13.07.2019, 22:490 Названы регионы России, жители которых отдыхают дольше всех 13.07.2019, 22:120 Более 100 спортсменов приняли участие в 26-м забеге в честь освобождения Пустошкинского района
13.07.2019, 21:100 Великолучанин Мухаммад Шехов отправил Достонбека Улжабоева в нокаут на соревнованиях RCC Boxing Promotion 2019 13.07.2019, 20:300 Псковские полицейские нашли пропавших в селе Ямм подростков 13.07.2019, 20:150 На чемпионате Европы кусок древесины насквозь проткнул велосипедиста 13.07.2019, 19:490 Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
13.07.2019, 19:150 Стелу открыли в честь 70-летия опочецкого училища ПВО 13.07.2019, 18:560 В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола 13.07.2019, 18:294 Х Фестиваль исторической реконструкции «Хельга». ФОТО 13.07.2019, 18:070 В Госдуме выступают против разрешения использовать образы людей и животных в рекламе алкоголя
13.07.2019, 17:510 До 23 градусов потеплеет в Псковской области завтра 13.07.2019, 17:301 МРОТ в 2020 году могут повысить почти на 850 рублей 13.07.2019, 17:061 Автопробег пожарной техники из Эстонии встречают в Псковской области 13.07.2019, 16:360 Великолукские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж
13.07.2019, 16:100 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечает Пустошкинский район 13.07.2019, 16:022 Двух Хельг выбрали на фестивале в Выбутах 13.07.2019, 15:484 Правительство РФ утвердило календарь праздничных дней в 2020 году 13.07.2019, 15:300 Очередной концерт органной музыки состоится сегодня в лютеранской церкви Св. Петра в Печорах
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.