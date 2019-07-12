Общество

Великолукские студенты стали участниками форума Worldskills

С 7-10 июля в Великом Новгороде проходил 2 молодежный форум для участников движения Worldskills. Студенты Великолукского медицинского колледжа посетили форум и приняли в нем участие, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе колледжа.

Обучение проходило в различных школах, по интересам молодежи, великолучане учились предпринимательству. Обучали ребят профессиональные бизнес-тренеры, бизнесмены с многолетним стажем,а также известный брендмейкер. Занятия проходили в формате нетворкинга, было сформировано 11 команд с готовыми бизнес-идеями. Тренеры обучили правилам формирования целевой аудитории,продвижению товара на рынок, ведению политики компании и правильной защите бизнес идей перед инвесторами. Каждая из 11 групп защищала свой проект перед строгим жюри, которому предстояло выбрать команду победителей. Ей стала группа, одним из членов которой является студент нашего колледжа.

На форуме познакомились люди с разных концов страны.