Общество

Черный список приемных родителей могут создать в России

В России может появиться черный список опекунов, который не позволит недобросовестным усыновителям переезжать в другой регион и снова брать ребенка из детского дома. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По информации издания, федеральный перечень россиян, лишенных права на усыновление, подразумевает налаживание взаимодействия между компетентными органами, участвующими в судьбе приёмных детей. Уточняется, что сейчас такой механизм взаимодействия не налажен, потому что сведения о лицах, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями, направляются только в ЗАГС. В случае принятия законопроекта суд обяжут направлять выписки также в органы опеки и попечительства, что позволит им вести учет нежелательных опекунов.

«Такая база данных поможет предотвратить устройство сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи, которые лишены этого права по закону», - прокомментировала инициативу уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

По словам заместительницы главы Минросвещения Татьяны Синюгиной, появление такого списка «создаст условия для защиты и интересов детей, если взрослые скрывают такую информацию, и сделает более эффективным обмен информации между государственными органами».

Соответствующий законопроект депутаты Госдумы намерены рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний.