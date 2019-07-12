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Общество

Куда пожаловаться на кадастрового инженера, рассказали в псковском Росреестре 

15.07.2019 11:55|ПсковКомментариев: 0

Чтобы поставить на кадастровый учет объект недвижимости (земельный участок, дом, объект незавершенного строительства), учесть его изменение (уточнение границ, раздел или объединение земельного участка, перепланировка, реконструкция) граждане пользуются услугами кадастрового инженера. От его работы зависит многое, можно как решить вопросы по имеющимся объектам недвижимости, так и усугубить или усложнить решение собственника или арендатора оформить документы на земельный участок и объект капитального строительства, сообщили Псковской Ленте Новостей в Росреестре по Псковской области. 

Куда можно пожаловаться на кадастрового инженера при наличии претензий к качеству и результату его работ ?

Прежде всего, следует обратиться в саморегулируемую организацию (СРО), членство в которой для кадастровых инженеров обязательно с 01.12.2016, с жалобой и указанием на обстоятельства, которые не позволяют воспользоваться полученными результатами работ кадастрового инженера. По действующему законодательству именно на СРО возложен контроль за деятельностью кадастровых инженеров.

В какой СРО состоит кадастровый инженер можно узнать в разделе «Электронные услуги и сервисы» официального сайта Росреестра во вкладке«Реестр кадастровых инженеров», применив фильтрацию введя в поисковое поле ФИО кадастрового инженера. Далее во вкладке «Реестр СРО» выбрать «Реестр СРО кадастровых инженеров» (СРО КИ), найти в списке (их всего 19) нужную и в свободной форме, максимально подробно указав обстоятельства, написать жалобу на имя руководителя СРО КИ. Направить ее можно по электронной почте.

Жалобу на кадастрового инженера можно подать в прокуратуру. Результатом обращения может стать передача дела в суд или вынесение предписания в адрес инженера – он может быть привлечен как к административной, так и к уголовной ответственности, если результатом деятельности кадастрового инженера явилось внесение заведомо ложных сведений в межевой или технические планы.

Принимая во внимание договорные отношения между заказчиком кадастровых работ и кадастровым инженером, при невыполнении либо ненадлежащем выполнении кадастровым инженером обязательств, основанных на договоре подряда, заказчик вправе обратиться в Управление Роспотребнадзора для защиты своих прав в соответствии с законом «О защите прав потребителей», либо написать исковое заявление в суд, при этом иск будет более эффективным в случае попыток досудебного урегулирования вопроса, то есть обращения в СРО, прокуратуру, Роспотребнадзор и в другие организации.

Кадастровая палата рекомендует проверять сведения о кадастровом инженере перед заключением договора, что позволит сделать более правильный выбор специалиста, который сэкономит время и деньги. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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