Общество

Стало известно, каких врачей ждут на рынке труда Псковской области

Служба исследований сервиса по поиску работы HeadHunter провела опрос среди соискателей с целью выяснить, кем они мечтали стать в детстве. В результате профессия врача оказалась самой популярной среди респондентов старше 25 лет: посвятить себя медицине в детском возрасте хотели 7,3% соискателей, сообщает Псковской Ленте Новостей служба исследований HeadHunter. Аналитики hh.ru Северо-Запада решили проанализировать рынок труда в профобласти «Медицина и фармацевтика» и узнать, какие врачи пользуются наибольшим спросом у работодателей Псковской области, какие требования к ним выдвигают, и на какой уровень дохода могут рассчитывать квалифицированные медицинские специалисты.

По количеству опубликованных с начала 2019 года в Псковской области вакансий в профобласти «Медицина, фармацевтика» лидируют лечащие врачи и врачи-эксперты – на них было рассчитано 64% и 43% предложений о работе соответственно. Спросом также пользуются специалисты в области клинических исследований (36%), провизоры и фармацевты (10%). Также востребованы у медицинских компаний ветеринары, младший и средний медперсонал (по 7%). Есть варианты и для начала карьеры молодых специалистов – в 7% вакансий не было указано особых требований к опыту работы.

На открытом рынке труда Псковской области в апреле-июне текущего года оказалось больше всего размещенных резюме специалистов по продажам (51%). Активно ищут работу в профобласти «Медицина, фармацевтика» медицинские представители (49%), младший и средний медперсонал (46%), лечащие врачи (33%), начинающие специалисты и врачи-эксперты (по 26%). В число лидеров по количеству открытых резюме на hh.ru в исследуемой профобласти также входят фармацевты (23%), провизоры и работники, специализирующиеся на лекарственных препаратах (по 20%), специалисты по клиническим исследованиям (15%), ветеринары и психологи (8%).

Если анализировать вакансии, ориентированные исключительно на врачей, то наибольшей популярностью у работодателей Псковской области пользуются терапевты (16% от всех предложений о работе для врачей, открытых в первом полугодии), педиатры (12%), гинекологи (11%), ветеринары (7%), реаниматологи (6%). Чуть меньше вакансий, размещенных в основном частными клиниками, для хирургов и стоматологов (по 4%), офтальмологов и ортопедов (по 3%).

Судя по hh.индексу, на одну вакансию врача в Псковской области в июне в среднем приходится 1,4 резюме, то есть работодатели испытывают определенные трудности с привлечением специалистов нужного уровня. Нормой на рынке труда считается hh.индекс, равный 5-6 резюме на одно предложений о работе.

Учитывая дефицит врачей определенных специализаций, работодатели снижают требования к кандидатам. Так, начинающим специалистам были доступны 68% вакансий, в которых не встречалось особых замечаний к профессиональному стажу, 21% вакансий предполагали наличие опыта работы у соискателей от 1 года до 3 лет, в 11% предложений о работе был указан требуемый профессиональный стаж от 3 до 6 лет.

Поскольку большую часть предложений о работе для врачей в Псковской области с начала года на hh.ru разместили как государственные медицинские учреждения, так и частные клиники, аптеки – этот нюанс повлиял на зарплатную аналитику. Средняя предлагаемая заработная плата для врачей в целом составила 50 тысяч рублей, уровень ожиданий в резюме врачей разных специализаций оказался аналогичным. На сравнительно меньший заработок могут рассчитывать терапевты (40 тыс. руб.).