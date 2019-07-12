Общество

Житель Псковского района погасил 190 тысяч долга, чтобы распоряжаться своим автомобилем

Должнику пришлось погасить задолженность в 190 тысяч рублей, чтобы вернуть себе право распоряжаться своим автомобилем BMW, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Житель поселка Родина Псковского района своевременно не исполнил свои обязательства перед юридической организацией. Данные обстоятельства привели к тому, что в отношении него в отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство о взыскании с него 190 тысяч рублей. С исполнением судебного решения гражданин не торопился.

Судебным приставом-исполнителем было установлено, что должник официально трудоустроен и имеет автотранспортное средство. В связи с этим, в отношении автомобиля должника было вынесено постановление о запрете регистрационных действий, а на место работы должника направлено постановление на удержание части заработка. Кроме того, гражданин был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Узнав о наложенных ограничениях в отношении него, а особенно о запрете на свой автомобиль, житель Псковского района сразу же изъявил желание погасить задолженность. Гражданин исполнил свои обязательства перед взыскателем в полном объеме, оплата 190 тысяч рублей произведена. Исполнительное производство подлежит фактическому окончанию.