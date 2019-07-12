Общество

Светлана Андреева уволилась с поста директора-главного редактора газеты «Псковские новости»

Светлана Андреева уволилась с поста директора-главного редактора муниципальной газеты «Псковские новости». Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.

В последнее время Светлана Андреева находилась на больничном. На период ее отсутствия исполняющим обязанности директора - главного редактора газеты был назначен Артем Татаренко, ранее принятый в штат газеты на должность начальника рекламного отдела.

По данным источника ПЛН, сегодня, 15 июля, Светлана Андреева написала заявление об увольнении по собственному желанию. До начала августа она будет находиться в отпуске, из которого на свой пост уже не вернется.

Напомним, ситуация в муниципальной газете «Псковские новости» стала предметом бурных дискуссий на минувшей сессии Псковской городской Думы 12 июля.

В дополнительную повестку сессии был включен вопрос о вводе администрации Псковской области в состав учредителей муниципальной газеты «Псковские новости». В начале сессии экс-глава города Пскова Иван Цецерский выступил против поспешного принятия этого решения, а также довел до сведения депутатов и всех присутствующих конфликтную ситуацию, связанную с выпуском одного из последних номеров газеты по итогам Ганзейских дней. По его словам, в материалы журналистов газеты были внесены изменения, причем, с подачи и.п главы города Елены Полонской.

Между тем, сама Елена Полонская выступила с критикой в адрес персонально Ивана Цецерского. Так, по ее мнению, «долгое время газета «Псковские новости» была рупором одного человека (Цецерского - ред.), а работа депутатов там подсвечивалась очень мало». Кроме того, она обвинила экс-главу города в том, что его личный пиар дорого обходился городскому бюджету.

Со стороны депутатов и чиновников администрации Пскова высказывалось мнение, что газету нужно реанимировать, чтобы она стала более полезна и интересна для читателей. На сессии было принято решение ввести администрацию Псковской области в качестве третьего учредителя муниципальной газеты.