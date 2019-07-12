Общество

Экскурсию в День российской почты организовал для великолучан партпроект «Старшее поколение»

В преддверии Дня российской почты в городе Великие Луки состоялась экскурсия в областном музее почтовой связи для членов и сторонников «Единой России», активистов общественной организации «Союз пенсионеров России». Ее провел создатель музея, заслуженный работник связи РФ, почетный гражданин города Великие Луки Валерий Степанов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

Музей почтовой связи был открыт 17 июля 1997 года. Благодаря инициативе создателя и хранителя музея Валерия Степанова, экспозиция быстро расширилась и наполнилась новыми интереснейшими экспонатами. Музей работает на общественных началах и доступен для посещения всех желающих. Перед началом экскурсии в аудио-видео зале был продемонстрирован фильм о создании российской регулярной почты, основателем которой был выходец из Псковской области дипломат и политик Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин. Воссоздана почтовая станция 19 века советского периода, отдельные разделы посвящены почтовой технике разных эпох, маркам, почтовым карточкам и конвертам, предметам письма. Также размещена галерея трудовой славы, где отмечены выдающиеся работники почтовой службы.

Музей почты помог активу партии познакомиться с прошлым и настоящим почтовой связи.

Валентина Ионова, активист партийного проекта «Старшее поколение», отметила, что история создания почты интересна и заслуживает внимания псковичей.

В завершении участники экскурсии поздравили Валерия Степанова с профессиональным праздником Днем российской почты, подарили музею книгу «Земля Великолукская», поблагодарили за увлекательную и познавательную экскурсию, которая объединяет людей.