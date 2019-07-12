Общество

«Ростелеком» запустил Великих Луках и Острове летний тарифный план «Мятный»

«Ростелеком» запустил в Великом Новгороде, Великих Луках и Острове тарифный план «Мятный». Жителям этих трех городов компания предлагает подключить услугу «Домашний интернет» по специальной цене.

По условиям акции стоимость «Домашнего интернета» на скорости до 100 Мбит/с полгода с момента подключения будет составлять 199 рублей ежемесячно. С первого числа седьмого месяца абонентская плата изменится и составит 350 рублей в месяц.

Услуга предоставляется по технологии PON*, для подключения потребуется специальное оборудование – оптический терминал. Стоимость аренды оптического терминала – 20 рублей в месяц.

Предложение действует для абонентов, впервые подключающих «Домашний интернет» до 30 августа текущего года.

«Услугами по оптической сети в Новгородской и Псковской областях пользуются более 50 тысяч абонентов, и спрос на подключение постоянно растет. Чтобы еще больше жителей оценили преимущества перехода на технологию PON, “Ростелеком” запустил летний тариф “Мятный” на услугу “Домашний интернет” на оптической сети, который поможет сэкономить семейный бюджет», - рассказала директор по работе с массовым сегментом филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Дарья Новожилова.

Получить дополнительную информацию об услугах, акциях и тарифных планах и оставить заявку на подключение можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

*PON (Passive optical network) – технология пассивных оптических сетей, при которой используется один приемопередающий модуль OLT, находящийся на станции провайдера, для передачи информации множеству абонентских устройств ONT, установленных в домах абонента. Одно ONT-устройство позволяет подключать сразу несколько услуг, например, телевидение, телефонию и доступ в интернет. Распределительная сеть доступа PON – это экономичный способ обеспечить широкополосную передачу информации. При этом архитектура PON обладает необходимой эффективностью наращивания узлов сети и пропускной способности в зависимости от настоящих и будущих потребностей абонентов.

Филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение Компании «Ростелеком», которое действует на территории Новгородской и Псковской областей. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Северо-Запад»). В Новгородской и Псковской областях монтированная емкость местной телефонной сети составляет 344 тыс. номеров, оборудования широкополосного доступа – более 360 тыс. ШПД портов. Уровень цифровизации местной телефонной сети 100%. В регионах действует более 10,5 тыс. таксофонов универсального обслуживания. Филиал в Новгородской и Псковской областях Компании обслуживает более 160 тыс. абонентов телефонии, свыше 130 тыс. пользователей Интернет и более 37 тысяч пользователей услуги «Интерактивное телевидение».

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (13,0 млн абонентов) и платного телевидения (10,2 млн семей, из них 5,4 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ»). Более 1,3 млн абонентов пользуется мобильной связью «Ростелекома». Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

Выручка группы компаний за 3 мес. 2019 г. составила 78,7 млрд руб., OIBDA достигла 26,4 млрд руб. (33,5% от выручки), чистая прибыль — 5,6 млрд руб.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».