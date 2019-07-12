Общество

Больше половины россиян не интересуются политикой

Более половины россиян (54%) абсолютно не интересуются политикой, пишет «Интерфакс».

По информации социологов, 27% респондентов сообщили о безразличном отношении к политической жизни в стране, отметив, что она их не заботит, и столько же участников опроса сказали, что политика им не нравится, и они не собираются беспокоиться по внутриполитическим поводам.

Между тем 41% респондентов активно следят за внутриполитическими событиями, но не принимают активного участия в политической жизни. О готовности повысить уровень своей политической активности сообщили 21% респондентов.

Подавляющее большинство россиян (78%) не готовы более активно участвовать в политике, отмечают социологи.

На открытый вопрос социологов (респонденты сами называют деятелей, которым доверяют) о поддержке действующей власти 40% россиян заявили о доверии президенту РФ Владимиру Путину. Социологи отмечают, что российский лидер пользуется максимальным уровнем поддержки у граждан страны из всех известных российских политиков и общественных деятелей.

В «пятерку» политиков и государственных деятелей, пользующихся наибольшим доверием сограждан, также вошли министр обороны Сергей Шойгу (17% опрошенных), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (15% респондентов), глава МИД Сергей Лавров (13% участников опроса) и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

При этом 18% респондентов никому не доверяют.

Опрос проведен 27 июня - 4 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.