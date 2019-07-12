Общество

Псковская городская поликлиника просит откликнуться автора интерактива о походе на врачебный прием к губернатору

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» просит откликнуться автора интерактива «Пойду на прием к губернатору - может, вылечит?», опубликованного на сайте Псковской Ленты Новостей в субботу, 13 июля.

Напомним, автор, представившаяся как Инесса Петровна, попросила областную администрацию и руководство лечебных учреждений города и области «без формальностей обратить внимание на запись пациентов к врачам-специалистам на основании полиса медстрахования». В частности, со слов женщины, она почти год не может попасть к эндокринологу. «Короче, пойду на прием к губернатору - может, вылечит?» - отметила псковичка.

Администрация Псковской городской поликлиники просит автора интерактива в целях решения обозначенной проблемы обратиться в приемную главного врача по телефону 53-49-42 или прислать свои контакты на электронную почтуpskgp3@zdrav.pskov.ru.