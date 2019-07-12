Общество

Самые недорогие авиабилеты летом в Москву можно купить из Пскова

Самые недорогие авиабилеты летом в Москву можно купить из Пскова, Петрозаводска и Чебоксар, следует из данных исследования сервиса по поиску билетов Aviasales.

Эксперты сервиса проанализировали бронирования, совершенные жителями России с начала лета. Оказалось, что дешевле всего в Москву можно добраться из Пскова - за 3,4 тыс. рублей за билет туда-обратно.

«На втором месте Петрозаводск, откуда местные жители могут улететь в Москву и вернуться обратно в среднем за 5,6 тыс. рублей. Недорогие билеты туда-обратно также могут купить путешественники из Чебоксар - в среднем за 5,8 тыс.», - рассказал порталу «Интерфакс-Туризм» PR-директор Aviasales Янис Дзенис.

Летнее авиапутешествие из Набережных Челнов в столицу обойдется в 6,5 тыс. рублей, из Казани - в 6,8 тыс. Чуть дороже будут стоить билеты туда-обратно из Ульяновска и Кирова - по 7,3 тыс. рублей.

«Из Назрани билеты в столицу в обе стороны обходятся в среднем в 7,7 тыс., из Самары - в 8,1 тыс. Замыкает рейтинг Санкт-Петербург, откуда путешествие в Москву на самолете стоит 8,2 тыс. рублей», - рассказал эксперт.