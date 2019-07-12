Общество

Отделение ПФР по Псковской области приглашает граждан оценить услуги ПФР через систему «Ваш контроль»

Жители Псковской области могут оценить услуги ПФР через систему «Ваш контроль». Система «Ваш контроль» дает возможность оценить ключевые услуги ПФР, предоставление которых организуется в клиентских службах Фонда и в многофункциональных центрах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском отделении ПФР.

«Народный» мониторинг качества госуслуг, с помощью которого граждане могут выставлять оценки государственным органам, был запущен в 2013 году. Получатели госуслуг могут оценить скорость работы, профессионализм и вежливость персонала, удобство процедуры, уровень комфорта в помещениях.

Оценки можно выставлять как через портал «Ваш контроль», инфоматы в МФЦ, портал госуслуг, так и при участии в SMS-опросе. SMS-опрос осуществляется по 13 государственным услугам: выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; прием заявлений о выборе инвестиционного портфеля, о переходе в НПФ или о переходе в ПФР из НПФ; установление страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению и так далее.

При посещении клиентской службы ПФР у гражданина берется согласие на участие в бесплатном SMS-опросе. При этом номер его мобильного телефона заносится в программно-технический комплекс. Через некоторое время гражданин может получить SMS с номера 0919 следующего содержания: «Вы обращались в ПФР. Пожалуйста, оцените качество оказанных услуг, отправив в ответ бесплатное SMS с оценкой от 1 до 5».

Отметим, что с начала года более 422 жителей оценили услуги ПФР через систему «Ваш контроль». Средняя оценка работы сотрудников учреждений ПФР области составила – 4,97%, а доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления госуслуг – 99,2%.