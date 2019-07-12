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Общество

Ученые назвали самый подходящий для здорового образа жизни напиток

15.07.2019 16:34|ПсковКомментариев: 0

Соки, нектары и другие напитки на основе топинамбура, который известен также как «земляная груша», — самое подходящее дополнение к рациону человека, придерживающегося здорового образа жизни. К такому выводы пришли учёные из ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Российской академии наук, пишет RT.

Специалисты отметили, что это растение содержит полезные углеводы, пектиновые вещества, аскорбиновую кислоту, витамины группы B, β-каротин, а также полноценный белок, содержащий набор всех незаменимых аминокислот. Кроме того, в топинамбуре есть железо, калий, кальций, магний, фосфор, цинк и другие полезные минералы. Именно поэтому «земляную грушу» используют при производстве лекарств от сахарного диабета, ожирения, заболеваний кишечника.

Авторы исследования пришли к выводу, что в напитке на основе топинамбура должно содержаться порядка 15-20 процентов пюре из растения. Также для создания гармоничного вкуса в него, например, могут входить морковное и яблочное пюре, персиковые и ананасовые соки.

Источник: Псковская Лента Новостей
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