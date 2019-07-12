Общество

В Минпросвещения рассказали о работе над концепцией преподавания родных языков народов России

Концепция преподавания родных языков народов России направлена на решение основных проблем преподавания родных языков в школах страны, она полностью решает стоящие перед ней задачи, заявила замминистра просвещения Татьяна Синюгина. Она выступила в Госдуме на совещании, организованном комитетом палаты по делам национальностей и посвященном подготовке концепции, сообщает «Парламентская газета».

«Концепция преподавания родных языков народов Российской Федерации представляет собой систему государственных подходов к решению основных проблем преподавания родных языков народов страны в школах. Документ содержит шесть разделов и является тщательно выверенным», - сказала Синюгина.

Она отметила, что документ задает тон и вектор развития родных языков народов России, является компромиссным, исходя из сегодняшних реалий.

«Проблемы поддержки, сохранения и развития языков и создания условий для их изучения требуют консолидации усилий всего многонационального российского общества», - сказала замглавы ведомства.

На территории России проживают представители 193 национальностей, которые пользуются 277 языками и диалектами, 38 языков являются государственными языками регионов страны. Что касается системы образования, то в ней представлены 105 языков, из них 24 - в качестве языка обучения, а 81 - в качестве учебного предмета, а ряд языков преподается факультативно.

В концепции, в частности, сказано, что содержание учебного предмета «Родной язык» не в полной мере обеспечивает преемственность и взаимосвязь уровней образования - дошкольного, начального общего образования, основного общего и среднего общего образования, а также системный подход к процессу обучения предмету.

Также в Минпросвещения отметили, что успешная организация работы по преподаванию предметов «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» невозможна без глубокого анализа подготовки соответствующих педагогических кадров в вузах страны.