Общество

В усадьбе Волышово открылся волонтерский лагерь

Летний волонтерский лагерь открылся в понедельник, 15 июля, в усадьбе Волышово в Порховском районе. Добровольческое мероприятие направлено на сохранение объекта культурного наследия «Ансамбль зданий усадьбы Строгановых с парком 17-19 веков».

Уже в первый день в палаточном городке собрались порядка 20 добровольцев из Псковской области, Санкт-Петербурга и Мурманска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Лагерная смена продлится две недели. Волонтеры продолжат работы, начатые в прошлом году. В частности, займутся расчисткой территории от мусора и поросли, проведут мониторинг состояния усадьбы и фотофиксацию, продолжат работы по восстановлению голубятни, а также помогут специалистам отремонтировать кровлю на здании главной конюшни ансамбля. В течение всего времени работы лагеря к волонтерской работе смогут присоединиться все желающие.

Помимо работ на объекте для участников слета подготовлена насыщенная культурно-образовательная программа: практические занятия со специалистами по охране памятников, экскурсии, музыкальные фестивали и другие мероприятия. Так, например, добровольцев познакомят с основами сохранения культурного наследия в соответствии с федеральным законодательством РФ, расскажут об истории рода Строгановых, особенностях деревянного зодчества и памятников архитектуры области. Волонтеры также станут участниками мастер-класса по каменной кладке в деле реставрации объектов культурного наследия.

Добавим, что прошлым летом в проекте приняли участие более 20 человек. Совместными усилиями был скошен борщевик, вырублен кустарник, из-под обломков здания были извлечены элементы декора, лепнины, остатки дубового паркета, также была заменена кровля на школе ремесел и начаты работы по восстановлению голубятни.

Организатором слета выступает Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области.

Вопрос сохранения уникального архитектурного ансамбля Строгановых в Волышово находится на особом контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В сентябре прошлого года глава региона подписал план мероприятий по сохранению и возрождению объекта культурного наследия федерального значения. Документ подготовлен государственным комитетом Псковской области по охране объектов культурного наследия и рассчитан на 2018–2024 годы. В нем прописаны мероприятия, сроки их исполнения, ответственные лица, объем и источники финансирования работ.

Волышово - имение Васильчиковых и Строгановых в одноименной деревне Порховского района Псковской области. Усадебный дом был спроектирован в 60-х годах 19-го века архитектором М. А. Макаровым для его зятя графа А. С. Строганова. Сперва он был деревянным, затем был перестроен в камне петербургским архитектором К. К. Шмидтом. Усадьба имеет большой парк, храм, три конных завода, манеж и другие постройки. Сейчас ансамбль находится в аварийном состоянии, необходимы ремонт зданий, консервационные и противоаварийные работы.