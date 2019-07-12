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Общество

Названы имена 17 лучших учителей Псковской области, которые получат федеральные и областные премии

15.07.2019 15:19|ПсковКомментариев: 1

Стали известны имена лучших учителей Псковской области, которые по итогам работы в 2018 году получат поддержку из федерального и областного бюджетов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, денежное поощрение из федерального бюджета в размере 200 тысяч рублей получат: учитель начальных классов Дедовичской средней школы № 2 Ирина Федорова, учитель физической культуры Черневской средней общеобразовательной школы Гдовского района Елена Болушева, учитель физической культуры Стругокрасненской средней общеобразовательной школы Ольга Епифанова и учитель иностранных языков Гуманитарного лицея города Пскова Галина Тэнгель.

Обладателями премий из областного бюджета в размере 100 тыс рублей станут учитель русского языка и литературы псковского Гуманитарного лицея Ирина Михайлова, учитель физической культуры Харлапковской основной школы Палкинского района Нина Магерамова, учитель русского языка и литературы псковского лицея № 4 «Многопрофильный» Валентина Николаева, учитель Центра образования Опочецкого района Майя Шершнева, учитель технологии Бежаницкой средней школы Ирина Васильева и учитель иностранных языков Дедовичской средней школы № 2 Ирина Егорова.

Семь учителей получат поощрение из областного бюджета в размере 25 тысяч рублей. Это учитель ОБЖ Дедовичской средней школы № 1 Елена Васильева, учитель русского языка и литературы Кузнецовской средней общеобразовательной школы Себежского района Ольга Синельникова, учитель русского языка и литературы псковского политехнического колледжа Любовь Федорова, учитель начальных классов Кудеверской средней школы Бежаницкого района Наталья Серебрякова, учитель истории и обществознания Псковской средней общеобразовательной школы № 2 Иван Шагин, учитель начальных классов средней школы города Новосокольники Галина Копылова, учитель географии и биологии Лядской средней общеобразовательной школы Плюсского района Светлана Васильева.

Всего в этом году для участия в конкурсе лучших учителей было подано 17 заявок. Оценивала представленные материалы экспертная комиссия, куда вошли представители областных общественных организаций, по одному представителю от районных (городских) организаций профсоюза работников образования и науки Российской Федерации. Каждая работа была проверена не менее чем четырьмя экспертами для выставления объективной оценки. Учитывались результаты воспитательной, образовательной, творческой работы и общественное признание этих результатов, использование в работе современных образовательных технологий, подготовки детей к предметным олимпиадам и конкурсам.

Теги: #учитель
Источник: Псковская Лента Новостей
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