Общество

В Псковскую область пытались ввезти телят с грубыми нарушениями ветеринарных требований

На российско-белорусском участке государственной границы РФ в деревне Лобок государственными инспекторами территориального Управления Россельхознадзора проведен ветеринарный контроль крупного рогатого скота. Животные в количестве 32 голов перевозились автомобильным транспортом с территории Республики Беларусь в Псковскую область, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий специалисты ведомства выявили отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение животных и эпизоотическое благополучие местности, из которой они вывозятся. Кроме того, крупный рогатый скот перемещался без питьевой воды и корма, а также без идентифицирующих средств – бирки, клейма, выщипа.

Перемещение 32 голов животных по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате в Республику Беларусь.

По факту выявленных нарушений возбуждено дело об административном нарушении.