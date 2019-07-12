Общество

«Заморозку» накопительной части пенсии продлят еще на год

Мораторий на формирование накопительной части пенсии продлится еще на год - до 2022 года включительно. Это следует из материалов Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, передает «Интерфакс».

«При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период "моратория" на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии» , - говорится документах.

Мораторий был введен в 2016 году и должен был закончиться в 2020 году. В декабре 2018 года Владимир Путин продлил его до 2021 года включительно.

На период моратория, который также называют «заморозкой», предусматривается направление страховых взносов в полном объеме на финансирование страховых пенсий, без формирования пенсионных накоплений. Этот шаг должен уменьшить трансферты из федерального бюджета в Пенсионный фонд.

Мораторий, как неоднократно подчеркивали в правительстве, не уменьшает объем пенсионных прав граждан.