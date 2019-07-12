Общество

В Управлении Росгвардии по Псковской области прошел конкурс детских рисунков

Дети сотрудников и военнослужащих регионального Управления приняли участие в конкурсе рисунков «Моя семья», посвященном Дню семьи, любви и верности. На суд жюри было представлено более 30 работ, в которых дети рисовали свою семью так, как они ее видят и чувствуют.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковской Росгвардии, по результатам конкурса, в возрастной категории до 12 лет, победителем стала Виталина Савченко, второе место заняла Вероника Афанасьева, а третье место заслуженно получил Александр Богданов. В возрастной категории 12-17 лет первое место заняла Ангелина Ермачкова, второе - Сергей Коваленко, третье - Дарья Аликина.

Начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов поблагодарил всех участников конкурса за проявленную творческую активность и вручил победителям грамоты и сладкие подарки.