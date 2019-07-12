Общество

В Пскове наградили лучших почтальонов региона

Ежегодно во второе воскресенье июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник работников почтовой связи – День российской почты.

По ежегодной традиции в этот день были награждены более 50 сотрудников предприятия, которые показали успехи в трудовой деятельности в прошедшем году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ФГУП «Почта России».

С приветственными словами к сотрудникам региональной почты и гостям праздника обратился директор УФПС Псковской области Евгений Каратушин. Он поздравил коллег с праздником и поблагодарил за проделанную работу. «Почта испокон веков объединяет континенты и связывает близких людей. Сейчас – это происходит при помощи новейших средств связи. И их внедрение было бы невозможно без работы профессионалов своего дела – вашей работы», – отметил Евгений Каратушин.

Он также подчеркнул, что Почта России делает все возможное для повышения оплаты труда производственного персонала. «Наша цель – за счет повышения экономической эффективности Почты России довести уровень заработных плат работников отделений почтовой связи до уровня среднерыночных по сопоставимым профессиям и значительно улучшить условия труда. Повышение заработной платы работникам отделений почтовой связи в Псковской области произойдет с 1 ноября 2019 года и затронет 100% сотрудников отделений почтовой связи. Планируется, что в результате реализации программы повышения заработных плат работникам отделений почтовой связи они вырастут в среднем на 20%», - добавил директор Псковского филиала Почты России.

Особой изюминкой праздника стал парад почтовых автомобилей. Представители почты рассказывали гостям праздника о региональной логистике предприятия, а также о том, как работают почтовые автомобили.

Не менее приятным событием стал конкурс семейного рисунка на асфальте «Поздравительная открытка для Почты России», в котором поучаствовали более 20 детей. Юные гости праздника с энтузиазмом рисовали открытки для Почты России.

Кроме того, на Октябрьской площади была организована работа мобильного отделения почтовой связи, где каждый желающий мог отправить открытки или приобрести памятные сувениры.