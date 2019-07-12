Общество

Акцизы на вино могут повысить с 2020 года

В России с 2020 года предложили повысить ставки акцизов на вино. Соответствующий законопроект рекомендовал Госдуме принять в первом чтении Комитет палаты по бюджету и налогам. Планируется, что документ будет рассмотрен 17 июля, сообщает «Парламентская газета».

Автором инициативы выступило правительство, указав, что его реализация обеспечит дополнительные доходы бюджетов разных уровней в сумме около 22 миллиардов рублей ежегодно.

Согласно документу, для виноматериалов ставка акциза на 2020 год должна составить 31 рубль за литр, на 2021 год — 32 рубля, на 2022 год — 33 рубля, для винограда — 30 рублей, 31 рубль и 32 рубля за тонну.

Акцизы на тихие вина (которые не содержат углекислый газ, то есть не являются игристыми) в 2020 году увеличат с 18 рублей до 31 рубля за литр, а на игристые — с 36 до 40 рублей. А ставки на вина, производимые в России и ввозимые в неё, уравниваются.

При этом для производителей этого алкогольного напитка из винограда, выращенного на территории России, предусматриваются налоговые вычеты при условии надлежащего использования подакцизного сырья.

Что касается ставки акцизов на этиловый спирт, а также алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, то в 2020 году она составит 544 рубля за литр, в 2021 году — 566 рублей, в 2022 году — 589 рублей.

Ставка акциза на винные газированные напитки, которые производятся без добавления ректификованного этилового спирта, устанавливается на уровне ставки акциза на шампанские вина. То есть это 40 рублей за литр на 2020 год, 41 рубль — на 2021 год, 43 рубля — на 2022 год.

Для фруктовых вин ставка на 2020 год составит 31 рубль, на 2021 год — 32 рубля, на 2022 год — 33 рубля.

Инициатива отдельно относит к подакцизным товарам спиртосодержащую парфюмерно-косметическую продукцию в аэрозольной упаковке, а также продукцию бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке.