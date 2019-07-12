Общество

Государство может начать возмещать затраты виноделам

На пленарном заседании 17 июля Госдума может рассмотреть в первом чтении законопроект о предоставлении виноделам субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат при производстве винограда, вина из него и виноматериалов. Соответствующее решение было принято в понедельник на заседании комитета по бюджету и налогам, сообщает «Парламентская газета».

Сейчас в Бюджетном кодексе прописано, что субсидии от государства выдаются для возмещения недополученных доходов или возмещения затрат в связи с производством винодельческих продуктов из российского винограда. Субсидии могут предоставляться на безвозмездной и безвозвратной основе юрлицам, индивидуальным предпринимателям и физлицам.

Законопроект правительства при этом уточняет, что такие субсидии могут предоставляться в отношении недополученных доходов и затрат, связанных с производством винограда и произведенных из него вин.