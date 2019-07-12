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Общество

Долги по зарплате будут взыскиваться в упрощенном порядке

15.07.2019 17:44|ПсковКомментариев: 0

Новый законопроект вводит упрощенную процедуру взыскания долгов по зарплате: решения будут приниматься без суда и направляться судебным приставам. Если работодатели не согласны, они смогут оспорить решение.

Как рассказал ТАСС директор департамента организации и контроля Минюста РФ Андрей Чумаков, законопроектом предусмотрено, что государственный инспектор труда сможет вынести решение о принудительном исполнении работодателем обязанности по выплате начисленной, но не выплаченной работнику зарплаты или других выплат, направив документы судебным приставам.

По словам Андрея Чумакова, инициатива была разработана Минюстом. Недавно пакет соответствующих законопроектов был одобрен правительством страны. Как подчеркнул в свою очередь Председатель правления Ассоциации юристов России, член правительственной комиссии по законопроектной деятельности Владимир Груздев, пакет законопроектов упрощает защиту трудовых прав граждан: трудовые инспекции получат возможность направлять напрямую судебным приставам на исполнение решения о взыскании с работодателей задолженностей по зарплате.

«Таким образом, государственные инспекторы труда получат полномочия выносить решения по выплате сотрудникам начисленной, но не выплаченной зарплаты, - сказал он. - Решение инспектора будет оформляться в виде исполнительного документа и в установленный срок направляться в Федеральную службу судебных приставов. Если работодатель будет не согласен с вынесенным решением, у него будет время обжаловать принятое постановление».

Предполагается, что предлагаемые новации ускорят процедуру взыскания такого рода задолженностей. Работникам, уставшим ждать положенной зарплаты, не придется обращаться в суды, достаточно будет пожаловаться в трудовую инспекцию.

«Подобный механизм позволяет соблюсти баланс: с одной стороны, повысить эффективность системы защиты трудовых прав граждан, с другой - не допустить необоснованных взысканий с работодателей, - сказал Владимир Груздев. - При этом будет уменьшена нагрузка на судебную систему за счет освобождения ее от рассмотрения некоторого количества бесспорных дел. Ведь предусмотренный механизм будет распространяться только на те ситуации, где по существу спора нет, работодатели не выплачивают зарплату и прекрасно понимают, что это нарушение. Если же их права будут нарушены, у них останется право на судебную защиту».

Представитель Минюста агентству ТАСС пояснил, что судебный пристав одновременно с возбуждением такого исполнительного производства будет запрашивать в банках и других кредитных организациях сведения о счетах должника, о номерах счетов, количестве и движении средств в рублях и иностранной валюте.

«При наличии в банках и иных кредитных организациях счетов должника судебный пристав-исполнитель направляет постановление, содержащее требования о взыскании денежных средств, не позднее дня, следующего за днем его вынесения», - рассказал Андрей Чумаков.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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