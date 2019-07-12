Общество

«Псковэнерго» обеспечило электроснабжение восстановленной Троицкой церкви в Порховском районе

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» обеспечил необходимую мощность построенной в деревне Старые Буриги Порховского района церкви Святой Живоначальной Троицы. Источником электроснабжения стала подстанция 110 кВ № 115 «Порхов», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковэнерго.

Как рассказал настоятель отец Михаил, современный храм был построен на пожертвования неравнодушных людей на месте руин разрушенной в советские годы Троицкой церкви, известной далеко за пределами Порховского уезда.

Старинная церковь Святой Живоначальной Троицы в селе Буриги была основана в XVIII веке князем Александром Степановичем Корсаковым. Особую известность обрела при его внучке - княжне Марии Дондуковой-Корсаковой. С детства она была прикована к постели болезнью позвоночника, однако поправилась после молебна у иконы Божией Матери в Казанском соборе в Петербурге.

Решив после этого посвятить себя Богу и помощи страждущим. Мария активно занималась благотворительностью, стала основательницей первых в России полевых госпиталей и тюремных библиотек. В Псковской губернии на свои средства открывала приюты, больницы и школы, содержала учеников и платила зарплату учителям. В 1865 году она основала в Буригах при Троицкой церкви общину сестёр милосердия Святой Марии Магдалины. При общине была открыта больница для женщин и детей. Согласно последней просьбе, княжну похоронили в ограде этой церкви.

Накануне Первой мировой войны в 1914 году при церкви Святой Живоначальной Троицы в Буригах числился 1591 прихожанин. Закрыта Троицкая церковь была в годы «хрущевской оттепели», а последствии была руинирована.

На престольный праздник в июне 2019 года во вновь построенном храме Святой Живоначальной Троицы в Старых Буригах состоялся крестный ход, на который прибыли паломники в том числе и из соседних Новгородской и Ленинградской областей.