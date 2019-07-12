Общество

Состоялось первое заседание межведомственного Совета по развитию добровольчества

В администрации Псковской области на первом заседании координационного межведомственного Совета по развитию добровольчества, которое прошло в понедельник, 15 июля, под председательством заместителя губернатора Псковской области Николая Цветкова, обсудили вопросы развития волонтерской деятельности в регионе. В заседании приняли участие руководство управления общественных проектов и молодежной политики области, а также органов исполнительной власти региона, которые организуют и проводят мероприятия с участием добровольцев и волонтеров, представители правоохранительных ведомств и активисты общественных организаций.

В начале мероприятия заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков вручил благодарственное письмо от первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко за активную работу в 2018 году председателю Псковской областной организации «Российский Союз Молодежи» Алене Ивановой.

Вице-губернатор отметил, что в прошлом году в Псковской области было проведено более 80 социально значимых мероприятий, которые не состоялись бы без участия добровольцев.

На заседании подвели промежуточные итоги исполнения поручений президента Российской Федерации, которые были даны в январе 2019 года по итогам Года добровольца.

Начальник управления общественных проектов и молодежной политики Наталья Плявинская рассказала, что работа по развитию добровольческого движения в регионе активно поддерживается, а создание межведомственного Совета позволит эту работу структурировать и систематизировать.

«В планах на 2019 год - создание на базе ПсковГУ Ресурсного центра добровольчества, а также открытие не менее трех таких центров в районах Псковской области. На данный момент во все региональные конкурсы по поддержке НКО включены направления по поддержке добровольчества, а вся конкурсная документация по грантовой поддержке приведена в соответствие с принципами и подходами, которые содержатся в Положении о порядке президентских грантов на основании поручений президента. В Псковской области в настоящий момент функционал ресурсного центра по поддержке добровольчества выполняет проектный офис «Команда 2018», - отметила она.

Председатель координационного межведомственного Совета по развитию добровольчества Николай Цветков напомнил участникам совещания, что в регионе будет реализовано прозвучавшее в рамках молодежного форума «Ладога» предложение о создании знака «Заслуженный доброволец Псковской области». Ранее эту инициативу поддержали на заседании областного Геральдического Совета.

О мероприятиях, реализованных с целью вовлечения в добровольческую деятельность жителей Псковской области в 2019 году и планах на перспективу рассказала заместитель начальника Управления общественных проектов и молодежной политики Мария Саушкина. Она отметила, что развитие добровольческого движения в 2019 году в Псковской области по сравнению с прошлым годом набирает обороты. Так, только на конкурс «Доброволец России» от региона в этом году заявлено 144 проекта, что в шесть раз больше, чем в прошлом году. Наибольшее количество заявок подано из городов Псков, Великие Луки и Островского района.

«Особенно хочется отметить опыт работы волонтеров в дни проведения 39-х Международных Ганзейских дней в городе Пскове. Всего было задействовано в проведении мероприятий более 700 человек, которые обеспечивали работу по 40 направлениям различной деятельности», - подчеркнула она.

Для повышения эффективности работы с добровольцами с 2018 года идет работа по внедрению стандарта по поддержке добровольчества, разработанного Агентством стратегических инициатив.

По итогам заседания Совета по развитию добровольчества всем входящих в его состав представителям комитетов и управлений администрации Псковской области дано поручение внести свои предложения в региональную межведомственную программу по развитию добровольчества в Псковской области на 2019 год и плановый период до 2024 года.

Напомним, в Псковской области в мае 2019 года по указу губернатора Псковской области был создан координационный межведомственный Совет по развитию добровольчества.

В состав Совета вошли председатели комитетов администрации Псковской области, общественники, координаторы волонтерских движений на территории региона, представители силовых ведомств, представители органов местного самоуправления. Задачами Совета являются: обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с некоммерческими и волонтерскими организациями, создание механизмов вовлечения жителей Псковской области в добровольческую деятельность, в особенности через единую информационную систему «Добровольцы России».