Общество

Администрация Пскова: Летний сезон батутов упущен

Летний сезон батутов в Пскове «упущен». Об этом Псковской Ленте Новостей заявил и. о. заместителя главы администрации города Павел Волков.

«Я считаю, что для батутов этот летний сезон - упущен. На данный момент на территории города батуты можно ставить лишь в одном месте - в сквере у пересечения улиц Леона Поземского и Александра Невского. Но, насколько я знаю, даже с таким желанием никто в комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) не обращался», - отметил Павел Волков.

В КУМИ администрации Пскова подтвердили, что пока ни один предприниматель не проявил инициативу установить батут у перекрестка улиц Леона Поземского и Александра Невского. Саму же эту территорию - для размещения 2-х аттракционов - порекомендовали 6 июня на совместном заседании комитетов Псковской городской Думы по земельным и правовым вопросам, где представители администрации и ознакомили депутатов со схемой сезонного размещения аттракционов.

Напомним, на этом заседании депутаты отклонили следующие приведенные в схеме варианты: до 4 аттракционов - напротив гостиницы «Рижская», и до 10 - как в Сквере ветеранов на улице Западной, так и в парке у перекрестка улиц Труда и Энтузиастов.

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«Единственное, как сейчас могут поступить предприниматели, желающие поставить батуты в другом месте территории муниципалитета, - сделать это на праздник или подходящую ярмарку. Ближайший такой праздник - День города», - добавил и. о. замглавы.

Кроме того, Павел Волков поделился, что городские власти собираются еще раз поднять тему на одном из парламентских часов.