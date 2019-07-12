Общество

Псковские стражи порядка в пятый раз провели форум «Россия стремится в будущее» в летнем лагере «Стремительный»

Уже в пятый раз детский оздоровительный лагерь «Стремительный» в Печорском районе посещают необычные гости: каждую смену здесь проходит форум «Россия стремится в будущее». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, его организаторы - УКОН УМВД России по Псковской области.

Главная цель мероприятия – пропаганда среди молодежи здорового образа жизни, профилактика употребления запрещенных веществ, организация активного отдыха детей и подростков.

С каждым форумом растет число спикеров, которые хотят поделиться своими знаниями с подрастающим поколением. В этот раз перед ребятами выступили: начальник Управления МВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников, Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Титов, сотрудники регионального УКОН и отдела по делам несовершеннолетних, волонтеры антинаркотического движения, Уполномоченный по правам ребенка Псковской области Наталья Соколова, Заместитель председателя комитета по спорту Администрации области Алексей Орлов, психологи и медики «Областного центра медицинской профилактики».

Права открыть форум удостоился начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Алексей Овсянников. «Не только Россия стремится в будущее, будущее – это вы. Кто-то вскоре займет место вожатого или волонтера, станет медиком или полицейским, свяжет свою жизнь со спортом. Но, чтобы это произошло, нужно всегда делать правильный выбор: не стремиться попробовать то, что «модно», а стараться правильно питаться, делать зарядку, вести активный образ жизни и, конечно, сказать решительное «нет» наркотикам!» - отметил Алексей Овсянников.

Подростков ожидала действительно насыщенная программа: 11 разных по тематике площадок, объединенных под девизом «Стремимся в будущее!». Вместе со спикерами ребята посмотрели документальный фильм о вреде наркотиков, узнали свои права, обязанности, а также какая ответственность может наступить за правонарушения, обсудили, чем опасны энергетические напитки и почему важно питаться правильно, узнали, чем занимаются волонтеры и как присоединиться к антинаркотическому движению. Теоретическая часть форума завершилась детской пресс-конференцией, в ходе которой ребята могли задать любой вопрос спикеру и сразу же получить ответ «из первых уст».

«Приятно, что из раза в раз подростки все активней включаются в проведение такого форума. Они все больше интересуются здоровым образом жизни, задают интересные вопросы, анализируют не только определенные ситуации, но и хотят узнать последствия, например, за употребление и распространение запрещенных веществ. Формат «Россия стремится в будущее» - это не развлекательное мероприятие для взрослых, это большой профилактический и познавательный форум для детей» - поделился своими впечатлениями Сергей Титов, начальник УКОН УМВД России по Псковской области.

Кульминацией форума стала уже традиционная «Зарядка со стражем порядка», в этот раз разминка стала музыкальной. Вместе с волонтерами и сотрудниками УКОН, вожатыми и воспитателями дети разучили несколько новых зажигательных танцев.

Сотрудники отряда специального назначения «Гром» УКОН УМВД России по Псковской области также решили подготовить для воспитанников лагеря сюрприз. Бойцы в своем показательном выступлении продемонстрировали навыки рукопашного боя и самообороны, владение оружием и отработали освобождение заложников.

В этот раз на форуме удалось побывать почти 250 детям из Пскова и районов региона, Москвы, Ленинградской области и Севастополя – юбилейный форум приобрел межрегиональный масштаб. Школьники и руководства лагеря не только поблагодарили гостей и организаторов мероприятия, но и выразили надежду, что подобная традиция в «Стремительном» будет продолжена.