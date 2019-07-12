Общество

Сэкономленные на СМИ и сувенирах средства Псковская гордума направит на индексацию горячего питания школьников

Средства, сэкономленные Псковской городской Думой в 2020 году в результате сокращения своих представительских расходов, а также затрат на СМИ и сувенирную продукцию, будут направлены на социальные нужды муниципалитета. Об этом по итогам 27-й сессии гордумы, которая состоялась 12 июля, сообщила исполняющая полномочия главы города Пскова Елена Полонская.

«Сэкономленные средства мы сможем направить на индексацию расходов на горячее питание школьников. На протяжении 12 лет стоимость горячего завтрака в школах составляет 19,5 рублей, 12,5 рублей из которых субсидируется из областного бюджета и 7 рублей - из местного бюджета. Настало время пересмотреть эти расценки, потому что сегодня на эту сумму полноценно накормить детей не представляется возможным», - пояснила Елена Полонская.

И. п. главы города также добавила, что вопрос индексации целевых субсидий общеобразовательным учреждениям на организацию питания обсуждался с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым. Законодательный орган области готов выступить с инициативой пересмотра расходов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях области.

Напомним, депутаты единогласно утвердили проект расходов Псковской городской Думы на 2020 год. Они составят 55,7 млн рублей, что на 3,7 млн рублей меньше, чем в текущем году. Экономия будет достигнута в результате уменьшения представительских расходов более чем на 1,5 млн рублей, расходов на СМИ на 1 млн рублей, а также по 500 тыс рублей на сувениры и ремонт помещений здания Думы.

Еще более 3 млн рублей планируется сэкономить на финансировании муниципальной газеты «Псковские новости» за счет включения в состав учредителей редакции администрации Псковской области.

Кроме того, по предложению и. п. главы города планируется сократить расходы муниципалитета за счет выхода Пскова из членства в различных ассамблеях, ассоциациях и союзах. Сейчас город входит в десяток подобных объединений, что обходится бюджету в 1 млн рублей. Предстоит определить целесообразность членства Пскова в некоторых из них и принять решение о выходе из ассоциаций.