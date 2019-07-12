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Общество

ООО «Модулор» не справилось с проектами ремонтов псковских дворов и может попасть в реестр недобросовестных подрядчиков

15.07.2019 21:55|ПсковКомментариев: 0

Заседание комиссии по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»» состоялось в понедельник, 15 июля, под руководством исполняющей полномочия главы города Пскова Елены Полонской. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в работе комиссии приняли участие депутаты Псковской городской Думы, представители администрации города Пскова, общественных организаций.

Члены комиссии проконтролировали ход реализации мероприятий по благоустройству уже отобранных общественных и дворовых территорий на 2019 год. В настоящее время менее половины отобранных объектов размещены на аукционных площадках для определения подрядчиков, что повлечет перенос сроков выполнения работ с летнего периода на осенний. По словам представителей администрации города Пскова, одна из причин - существенное нарушение сроков и некачественное изготовление проектно-сметной документации ООО «Модулор», что потребовало со стороны специалистов Управления городского хозяйства уточнения смет и ведения претензионной работы.

По итогам обсуждения комиссия рекомендовала администрации города Пскова рассмотреть вопрос о внесении ООО «Модулор» в реестр недобросовестных подрядчиков, а также принять все необходимые меры для размещения полного пакета конкурсной документации на сайте закупок по отобранным объектам до конца июля.

Кроме того, члены комиссии определили сроки приема дополнительных заявок на участие в отборе дворовых территорий для включения в проект муниципальной программы на 2018-2022 годы. Прием будет вестись с 1 сентября по 29 ноября текущего года включительно. О требованиях к заявкам, порядке их приема и включения в программу будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта городскому бюджету в сумме 63,6 млн рублей. Из этой суммы на благоустройство выбранных рейтинговым голосованием общественных территорий запланировано направить 33,6 млн рублей, на приведение в порядок дворовых территорий - 30 млн рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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