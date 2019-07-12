Общество

Бастрыкин предложил сделать конфискацию дополнительным наказанием к сроку

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Известиям» заявил о необходимости вернуть конфискацию имущества как дополнительный вид наказания.

По его словам, это нужно сделать «в целях усиления профилактического значения уголовно-правовых мер по возмещению ущерба». В этой связи предлагается внести изменения в статью 44 Уголовного кодекса РФ с возможностью ее применения в санкциях конкретных статей Особенной части УК по преступлениям коррупционного характера.

Также Бастрыкин отметил, что СК «по-прежнему настаивает на введении института уголовной ответственности юридических лиц». «Ведь в подавляющем большинстве случаев нажитые коррупционным путем денежные средства и финансовые инструменты выводятся за рубеж через юридических лиц», — пояснил он.

Кроме того, глава СК указал, что с 2011 года в суд направлено почти 80 тыс. уголовных дел о коррупции. В качестве обвиняемых привлечено свыше 5 тыс. лиц (5038), обладающих особым правовым статусом.

«В их числе свыше 3 тыс. депутатов органов местного самоуправления и выборных глав муниципальных образований органов местного самоуправления, 94 депутата законодательных органов субъектов РФ, 35 судей, 119 прокурорских работника, 516 адвокатов, 604 следователя различных ведомств, в том числе 122 — Следственного комитета», — сказал Бастрыкин.

Он подчеркнул, что «работа по борьбе с коррупцией направлена на то, чтобы наказание было неотвратимым независимо от должности и былых заслуг».