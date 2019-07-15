Возбуждено уголовное дело по фактам нарушений бюджетного законодательства руководством управления по градостроительной деятельности Пскова

Прокуратура Пскова провела проверку соблюдения бюджетного законодательства управлением по градостроительной деятельности администрации города.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в период с 1 января 2015 года по 15 мая 2019 года в управление поступило 467 заявлений граждан и юридических лиц о предоставлении сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
Вместе с тем, вопреки требованиям ч.1 ст.57 Градостроительного кодекса РФ, п. 3 постановления правительства РФ от 09.06.2006 №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» бывшим руководителем управления незаконно принято решение о невзимании платы за предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, предусмотренной решением Псковской городской Думы от 06.04.2009 №754, постановлением администрации города Пскова от 16.12.2011 №3115.
Тем самым бюджету муниципального образования «Город Псков» причинен ущерб свыше 400 тыс. рублей.
По материалам прокурорской проверки, направленным в органы следствия, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Санкция ч.1 ст.286 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой города на контроль.