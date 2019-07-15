Общество

В Великолукском районе торжественно передали останки погибшего в годы ВОВ солдата из Тамбовской области

В Булынинском Доме культуры состоялась торжественная церемония передачи на Родину останков и солдатского медальона Павла Колодина, погибшего на территории Великолукского района в годы Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, отдать дань памяти, уважения и признательности защитнику района приехали представители органов власти Великолукского района, военкомата, поисковики, задействованные в экспедиции и установлении личности павшего воина, делегация из Тамбовской области.



«Сегодня у нас трогательное событие. Мы передаем останки воина, уроженца Тамбовской области, на его Родину. Ежегодно на территории района поисковые отряды находят до 70-80 останков, которые затем перезахоранивают на воинских захоронениях. Совсем недавно земле были преданы более 80 останков бойцов, из которых по солдатским медальонам опознаны только двое. Имя Колодина удалось установить поисковому отряду имени Андрея Белугина «Велес», - подчеркнул глава Великолукского района Сергей Петров.



Он выразил слова признательности поисковикам, благодаря деятельности которых из небытия возвращаются солдатские имена, а также поблагодарил делегацию Тамбовской области за то, что свято чтут память о своих погибших земляках.

Военный комиссар Псковской области по городу Великие Луки, Великолукскому, Куньинскому и Новосокольническому районам Руслан Сукманов напомнил, что на территории Великолукского района в 42 братских захоронениях покоятся более 20,5 тысяч солдат, отдавших свои жизни за мирное небо над головой.

«2020 год объявлен в России годом памяти и славы, это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мы рады, что боец Павел Колодин отправляется сегодня на свою малую Родину - в село Лысая Гора Тамбовского района. В течение месяца его прах будет с почестями предан земле», - сказал глава Тамбовского района Алексей Бородин и вручил благодарственное письмо руководителю поискового отряда Дмитрию Девятову.

В свою очередь, Дмитрий передал тамбовской делегации заполненный вкладыш из медальона, по которому и было установлено имя солдата.



Как сообщил председатель районного Тамбовского Совета депутатов Александр Широков, медальон будет торжественно передан в краеведческий музей Лысьегорской школы.

О судьбе родственников Колодина рассказала руководитель регионального отделения поисковой деятельности России Елена Валатина: «Когда с нами связались ребята из отряда «Велес», мы сразу же обратились в Лысьегородский сельский совет и выяснили, что его мать, жена и сын в 1955 году выехали на новое место проживания - в Донецкую область. Надеемся, что благодаря контакту с соратниками из Донецка, удастся установить связь с родными нашего героического земляка».

Собравшиеся почтили память бойца минутой молчания. Затем траурную урну погрузили в автомобиль для транспортировки к месту захоронения.