Общество

Псковичи в ночь на 17 июля увидят лунное затмение

Россияне в ночь на 17 июля увидят частичное затмение Луны. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

Явление можно будет наблюдать на всей территории страны, но лучше всего его будет видно в европейской части, в том числе в Псковской области. Луна коснется земной полутени в 21.43 по московскому времени. Само затмение начнётся в 23.02. Лунный диск погрузится в тень Земли более чем на половину. Завершится все в 02.00.

Полное лунное затмение россияне смогут увидеть осенью 2025 года, пишет «РИА Новости». Во время этого явления Луна целиком попадает в тень Земли и приобретает красный оттенок.

Фото: Валерий Притченко